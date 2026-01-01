NATS is een lichtgewicht, open-source berichtensysteem gebouwd voor cloud-native architecturen. Het levert sub-milliseconde publish-subscribe, request-reply en queue group messaging met een minimale footprint — de serverbinary is minder dan 20MB en vereist geen externe afhankelijkheden. NATS verwerkt miljoenen berichten per seconde, waardoor het een van de snelste beschikbare message brokers is.

JetStream, de ingebouwde persistentielaag van NATS, voegt duurzame streams, replay en exactly-once delivery toe zonder een aparte wachtrij- of databaseservice te vereisen. NATS zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over datalocaliteit, elimineert cloudkosten per bericht en plaatst je message bus zo dicht mogelijk bij je services voor minimale latentie.