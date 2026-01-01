Implementeer NATS met één-klik-installatie.
Cloud-native, high-performance berichtensysteem met sub-milliseconde latentie voor microservices, IoT en gedistribueerde applicaties.
Kies een VPS-plan voor NATS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NATS kunt bouwen
NATS is een lichtgewicht, open-source berichtensysteem gebouwd voor cloud-native architecturen. Het levert sub-milliseconde publish-subscribe, request-reply en queue group messaging met een minimale footprint — de serverbinary is minder dan 20MB en vereist geen externe afhankelijkheden. NATS verwerkt miljoenen berichten per seconde, waardoor het een van de snelste beschikbare message brokers is.
JetStream, de ingebouwde persistentielaag van NATS, voegt duurzame streams, replay en exactly-once delivery toe zonder een aparte wachtrij- of databaseservice te vereisen. NATS zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over datalocaliteit, elimineert cloudkosten per bericht en plaatst je message bus zo dicht mogelijk bij je services voor minimale latentie.
Belangrijkste kenmerken van NATS
Pub/Sub-berichten
Zend berichten direct uit naar een willekeurig aantal abonnees met onderwerpgebaseerde routering en wildcard-abonnementen voor flexibele berichtdistributie.
JetStream persistentie
Berichten opslaan, opnieuw afspelen en verwerken met duurzame streams en consumenten — met toevoeging van exactly-once levering en berichtgeschiedenis zonder extra infrastructuur.
Verzoek-antwoordpatroon
Maak RPC in synchrone stijl mogelijk via asynchrone berichtgeving met ingebouwde vraag-antwoordfunctionaliteit, waardoor service-naar-service-aanroepen met automatische time-outafhandeling mogelijk worden.
Wachtrijgroepen
Verdeel werk over horizontaal geschaalde consumenten met behulp van wachtrijgroepen — NATS load-balancet automatisch berichten over alle leden van een groep.
Ingebouwde clustering
Vorm een fouttolerant cluster over meerdere knooppunten met automatische routeringsdetectie en RAFT-gebaseerde JetStream-replicatie voor hoge beschikbaarheid.
HTTP-monitoring
Bekijk de serverstatus, verbindingsstatistieken, JetStream-statistieken en abonnementsgegevens via het ingebouwde monitoring-eindpunt op poort 8222.
Waarom NATS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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