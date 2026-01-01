Implementeer Universal Media Server met één-klik-installatie.
Open source DLNA-compatibele mediaserver voor het streamen van video, muziek en foto's naar elke compatibele tv, console of speler.
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Wat je met Universal Media Server kunt bouwen
Universal Media Server is een open-source, DLNA-compatibele mediaserver die video, muziek en foto's streamt naar elk compatibel afspeelapparaat — inclusief smart-tv's, gameconsoles, Blu-ray-spelers en mobiele apps. Het verzorgt on-the-fly transcodering voor formaten die niet worden ondersteund door het doelapparaat, waarbij FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth en VLC worden gebruikt als verwerkingsbackends.
Een ingebouwde webinterface laat je mediafolders, transcoderingsprofielen en instellingen voor verbonden apparaten configureren vanuit elke browser. Geen externe database is vereist — Universal Media Server slaat de configuratie lokaal op en bouwt automatisch metadatacaches. Zelf-hosten op je VPS houdt al het mediatraffic onder jouw controle.
Belangrijkste kenmerken van Universal Media Server
DLNA en UPnP Streaming
Streamt video, audio en afbeeldingen naar elk DLNA- of UPnP-compatibel apparaat — smart-tv's, consoles, Blu-ray-spelers en mobiele apps.
On-the-fly transcodering
Converteert media automatisch naar een formaat dat het doelapparaat ondersteunt met behulp van FFmpeg, MEncoder, VLC en andere gebundelde transcoders.
Webbeheerinterface
Configureer mediafolders, apparaatprofielen en transcoderingsinstellingen vanuit een browsergebaseerde beheerinterface zonder opdrachtregeltoegang.
Brede formaatondersteuning
Ondersteunt vrijwel elk video- en audioformaat, waaronder MKV, AVI, MP4, FLAC en meer, met automatische codec-detectie per apparaat.
Geen database vereist
Configuratie- en metadatacaches worden opgeslagen als lokale bestanden — er is geen aparte databaseservice nodig om de server te draaien.
Waarom Universal Media Server op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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