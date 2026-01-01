Universal Media Server is een open-source, DLNA-compatibele mediaserver die video, muziek en foto's streamt naar elk compatibel afspeelapparaat — inclusief smart-tv's, gameconsoles, Blu-ray-spelers en mobiele apps. Het verzorgt on-the-fly transcodering voor formaten die niet worden ondersteund door het doelapparaat, waarbij FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth en VLC worden gebruikt als verwerkingsbackends.

Een ingebouwde webinterface laat je mediafolders, transcoderingsprofielen en instellingen voor verbonden apparaten configureren vanuit elke browser. Geen externe database is vereist — Universal Media Server slaat de configuratie lokaal op en bouwt automatisch metadatacaches. Zelf-hosten op je VPS houdt al het mediatraffic onder jouw controle.