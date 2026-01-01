Infisical is een open-sourceplatform voor het beheer van secrets dat verspreide .env-bestanden en hard-coded credentials vervangt door één controleerbare bron van waarheid. Het biedt een overzichtelijke web-UI, CLI- en SDK-integraties voor het opslaan, synchroniseren en roteren van secrets in ontwikkel-, staging- en productieomgevingen zonder ooit gevoelige waarden vast te leggen in versiebeheer.

Zelf Infisical hosten betekent dat je API-sleutels, databasewachtwoorden en servicetokens nooit je eigen infrastructuur verlaten. Je krijgt volledige auditlogboeken, op rollen gebaseerde toegangscontrole en secret-versiebeheer op hardware die je beheert — zonder kosten per gebruiker en zonder risico dat een datalek door een derde partij je credentials blootlegt.