Implementeer Infisical met één-klik-installatie.
Open-source secrets manager voor het veilig synchroniseren van omgevingsvariabelen en API-keys binnen elk project en elke omgeving.
Kies een VPS-plan voor Infisical
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Infisical kunt bouwen
Infisical is een open-sourceplatform voor het beheer van secrets dat verspreide .env-bestanden en hard-coded credentials vervangt door één controleerbare bron van waarheid. Het biedt een overzichtelijke web-UI, CLI- en SDK-integraties voor het opslaan, synchroniseren en roteren van secrets in ontwikkel-, staging- en productieomgevingen zonder ooit gevoelige waarden vast te leggen in versiebeheer.
Zelf Infisical hosten betekent dat je API-sleutels, databasewachtwoorden en servicetokens nooit je eigen infrastructuur verlaten. Je krijgt volledige auditlogboeken, op rollen gebaseerde toegangscontrole en secret-versiebeheer op hardware die je beheert — zonder kosten per gebruiker en zonder risico dat een datalek door een derde partij je credentials blootlegt.
Belangrijkste kenmerken van Infisical
Gecentraliseerde geheime opslag
Sla alle omgevingsvariabelen van elk project en elke omgeving op één plek op, met ingebouwde project- en omgevingsscheiding.
Volledig auditlogboek
Elke geheime lees-, schrijf- en verwijderactie wordt gelogd met tijdstempels en gebruikerstoewijzing voor compliance en incidentrespons.
CLI- en SDK-integratie
Injecteer geheimen in elk proces tijdens runtime via de CLI of native SDK's voor Node.js, Python, Go, Ruby en meer zonder de applicatiecode te wijzigen.
Geheim versiebeheer
Elke wijziging aan een geheim wordt van een versie voorzien, waardoor terugdraaien naar elke vorige waarde mogelijk is wanneer een slechte implementatie snel ongedaan gemaakt moet worden.
CI/CD-pijplijn Ondersteuning
Native integraties met GitHub Actions, GitLab CI, Docker en Kubernetes nemen de noodzaak weg om geheimen op te slaan als platte tekst pipelinevariabelen.
Waarom Infisical op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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