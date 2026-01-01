Bytebase is een open source database DevOps-platform dat software-engineering discipline toepast op databasewijzigingsbeheer. Waar de meeste teams vertrouwen op ad-hoc SQL-scripts of informele DBA-goedkeuringen, biedt Bytebase gestructureerde beoordelingsworkflows, multi-omgeving uitrolpijplijnen en 200+ ingebouwde SQL-beoordelingsregels die weerspiegelen hoe applicatiecode wordt geleverd.

Het ondersteunt meer dan 20 databasesystemen — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake en meer — vanuit één webinterface. Zelf-hosting houdt databasegegevens en wijzigingsgeschiedenis volledig binnen je eigen infrastructuur, zonder dat een externe service ooit toegang krijgt tot je schema's of gegevens.