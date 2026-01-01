Implementeer Bluesky PDS met één klik installatie.
Zelfgehoste Persoonlijke Gegevensserver voor het Bluesky netwerk, waardoor je volledig eigendom hebt over je sociale identiteit en content.
Kies een VPS-plan voor Bluesky PDS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bluesky PDS kunt bouwen
Bluesky PDS (Persoonlijke Gegevensserver) is de basiscomponent om op jouw eigen voorwaarden deel te nemen aan het sociale netwerk van Bluesky. Gebouwd op het AT Protocol, slaat het je sociale grafiek, posts en media op, beheert het je gedecentraliseerde identiteit (DID) en synchroniseert het met het bredere Bluesky-netwerk — allemaal zonder afhankelijk te zijn van één enkel bedrijf of platform.
Je eigen PDS draaien betekent dat je content en volgersrelaties draagbaar zijn: als je ooit van hostingproviders verandert, verhuizen je gegevens met je mee. Deze implementatie omvat persistente opslag, de pdsadmin beheertool en volledige integratie met Bluesky relay- en app-weergaveservices, zodat je direct na de installatie elke Bluesky-compatibele client kunt gebruiken.
Belangrijkste kenmerken van Bluesky PDS
Volledig gegevenseigendom
Je berichten, vind-ik-leuks en sociale grafiek worden opgeslagen op je eigen server onder AT Protocol, waardoor ze volledig draagbaar en onafhankelijk zijn van elk afzonderlijk platform.
Gedecentraliseerde Identiteit
De PDS beheert jouw DID (Gedecentraliseerde Identificator), waardoor je een persistente, zelfsoevereine identiteit krijgt die niet kan worden ingetrokken door een dienst van derden.
Aangepaste domeinnamen
Host je Bluesky-handle op je eigen domein, wat je identiteit versterkt en je aanwezigheid onmiskenbaar de jouwe maakt.
Volledige netwerkcompatibiliteit
Synchroniseert automatisch met de Bluesky-relay, zodat je content verschijnt in de wereldwijde feed en toegankelijk is via elke Bluesky-client of -app.
Ingebouwde beheertools
De gebundelde pdsadmin-tool laat je accounts beheren, sleutels roteren en serverbeheertaken direct vanaf de commandoregel afhandelen.
Waarom Bluesky PDS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.