Bluesky PDS (Persoonlijke Gegevensserver) is de basiscomponent om op jouw eigen voorwaarden deel te nemen aan het sociale netwerk van Bluesky. Gebouwd op het AT Protocol, slaat het je sociale grafiek, posts en media op, beheert het je gedecentraliseerde identiteit (DID) en synchroniseert het met het bredere Bluesky-netwerk — allemaal zonder afhankelijk te zijn van één enkel bedrijf of platform.

Je eigen PDS draaien betekent dat je content en volgersrelaties draagbaar zijn: als je ooit van hostingproviders verandert, verhuizen je gegevens met je mee. Deze implementatie omvat persistente opslag, de pdsadmin beheertool en volledige integratie met Bluesky relay- en app-weergaveservices, zodat je direct na de installatie elke Bluesky-compatibele client kunt gebruiken.