Implementeer Haven met één klik installatie.
Privé zelf-gehost blogplatform voor persoonlijke dagboeken, familie-updates en geschriften die alleen worden gedeeld met mensen die je uitnodigt.
Kies een VPS-plan voor Haven
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Haven kunt bouwen
Haven is een open-source persoonlijke blogapplicatie gebouwd op Ruby on Rails voor schrijvers die een privéruimte willen om te delen met vrienden en familie in plaats van met het openbare internet. Er is geen zelfregistratie, geen advertenties, geen trackers en geen algoritmische feed — alleen de mensen voor wie je accounts aanmaakt, kunnen je berichten lezen.
Haven zelf hosten op je eigen VPS houdt je dagboekvermeldingen, foto's en abonneelijst volledig onder jouw controle, met een markdown-editor, ingebouwde RSS-lezer en beeldschaling geoptimaliseerd voor lezen met lage bandbreedte.
Belangrijkste kenmerken van Haven
Standaard privé
Geen zelfregistratie betekent dat alleen uitgenodigde lezers je berichten, foto's en reacties kunnen zien — ideaal voor familieblogs en persoonlijke dagboeken.
Markdown-editor
Schrijf berichten in markdown met live voorvertoning, ingesloten afbeeldingen, video en audio direct weergegeven in de editor.
Ingebouwde RSS-lezer
Volg andere Haven blogs en openbare feeds vanuit je eigen dashboard zonder een aparte feedlezer.
Privé RSS-feeds
Elke uitgenodigde lezer krijgt een persoonlijke, geauthenticeerde RSS-URL, zodat je je kunt abonneren in elke feedreader zonder je blog openbaar te maken.
Bandbreedtevriendelijk
Geüploade afbeeldingen worden automatisch verkleind en de interface wordt geleverd zonder JavaScript-frameworks, zodat pagina's snel blijven op trage netwerken.
Aanpasbare thema's
Injecteer aangepaste CSS en lettertypen direct vanuit de admin om je persoonlijke stijl te matchen zonder de codebase te forken.
Waarom Haven op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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