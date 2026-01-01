Jellyfin is de toonaangevende gratis en open-source mediaserver — een community-gedreven alternatief voor Plex en Emby zonder premiumlagen, tracking of vendor lock-in. Het streamt je persoonlijke mediacollectie naar telefoons, tablets, computers, smart-tv's en speciale apps op Roku, Android TV, Apple TV en Fire TV met automatische metadata-ophaling en hardware-versnelde transcodering.

Jellyfin zelf hosten op een VPS geeft je 24/7 toegang tot je mediabibliotheek, overal ter wereld, met toegewijde bandbreedte voor gelijktijdige streams en zonder afhankelijkheid van je thuisinternetverbinding. Je media, kijkgeschiedenis en gebruikersvoorkeuren blijven volledig onder jouw controle, zonder ooit abonnementskosten.