Implementeer Jellyfin met één-klik installatie.
Gratis en open-source mediaserver voor het streamen van je persoonlijke film-, tv- en muziekbibliotheek naar elk apparaat.
Kies een VPS-plan voor Jellyfin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jellyfin kunt bouwen
Jellyfin is de toonaangevende gratis en open-source mediaserver — een community-gedreven alternatief voor Plex en Emby zonder premiumlagen, tracking of vendor lock-in. Het streamt je persoonlijke mediacollectie naar telefoons, tablets, computers, smart-tv's en speciale apps op Roku, Android TV, Apple TV en Fire TV met automatische metadata-ophaling en hardware-versnelde transcodering.
Jellyfin zelf hosten op een VPS geeft je 24/7 toegang tot je mediabibliotheek, overal ter wereld, met toegewijde bandbreedte voor gelijktijdige streams en zonder afhankelijkheid van je thuisinternetverbinding. Je media, kijkgeschiedenis en gebruikersvoorkeuren blijven volledig onder jouw controle, zonder ooit abonnementskosten.
Belangrijkste kenmerken van Jellyfin
Hardwaretranscodering
Intel Quick Sync-, NVIDIA NVENC- en VA-API-versnelling maken vloeiende real-time transcodering mogelijk voor apparaten die het bronformaat niet native kunnen afspelen.
Live tv en DVR
Verbind netwerktuners zoals HDHomeRun of M3U-bronnen om live-uitzendingen te bekijken en op te nemen rechtstreeks via de Jellyfin-interface.
Multiplatform Apps
Native apps voor Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV en Apple TV laten elk huishoudelijk apparaat toegang krijgen tot de mediabibliotheek zonder browser.
Multigebruikersrechten
Maak aparte accounts aan voor familieleden met individuele bibliotheken, ouderlijk toezicht en filters voor inhoudsbeoordeling per gebruiker.
SyncPlay-sessies
Kijk dezelfde content tegelijkertijd met vrienden of familie op afstand met gesynchroniseerde weergave en een gedeelde wachtrij.
Waarom Jellyfin op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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