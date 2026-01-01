Implementeer OneDev met één klik installatie.
Alles-in-één zelfgehost DevOps-platform met Git-hosting, CI/CD-pijplijnen, kanban-borden en een pakketregister.
Kies een VPS-plan voor OneDev
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OneDev kunt bouwen
OneDev is een uitgebreid, zelf-gehost DevOps-platform dat Git-hosting, CI/CD-automatisering, issue-tracking, kanban-borden en een pakketregister samenbrengt in één enkele applicatie. De visuele pijplijnbouwer en code-intelligentiefuncties maken het toegankelijk voor ontwikkelaars zonder diepgaande DevOps-expertise, terwijl de geavanceerde zoektaal gevorderde gebruikers nauwkeurige controle geeft over builds, issues en commits.
OneDev zelf hosten op je VPS betekent onbeperkt aantal ontwikkelaars tegen vaste infrastructuurkosten, met volledige eigendom van je broncode en build-artefacten. Dit template omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en Docker-sockettoegang, zodat OneDev CI/CD-taken direct op je server kan uitvoeren.
Belangrijkste kenmerken van OneDev
Git-hosting en codereview
Volledige Git-server met geavanceerde diff-visualisatie, branchbeveiliging en merge-strategiecontroles voor gestructureerde codereview.
Visuele CI/CD-bouwer
Bouw en visualiseer pijplijnen zonder YAML vanaf nul te schrijven — sleep en zet stappen neer met volledige YAML-export voor versiebeheer.
Kanban & Probleemregistratie
Ingebouwde kanbanborden en probleemtracker met aangepaste velden en een geavanceerde querytaal voor nauwkeurige filtering.
Pakketregister
Host Docker-images en andere build-artefacten in de geïntegreerde registry naast je code en pipelines.
Code-intelligentie
Symboolnavigatie en semantisch zoeken in code helpen ontwikkelaars onbekende codebases sneller te begrijpen.
Waarom OneDev op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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