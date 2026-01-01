OneDev is een uitgebreid, zelf-gehost DevOps-platform dat Git-hosting, CI/CD-automatisering, issue-tracking, kanban-borden en een pakketregister samenbrengt in één enkele applicatie. De visuele pijplijnbouwer en code-intelligentiefuncties maken het toegankelijk voor ontwikkelaars zonder diepgaande DevOps-expertise, terwijl de geavanceerde zoektaal gevorderde gebruikers nauwkeurige controle geeft over builds, issues en commits.

OneDev zelf hosten op je VPS betekent onbeperkt aantal ontwikkelaars tegen vaste infrastructuurkosten, met volledige eigendom van je broncode en build-artefacten. Dit template omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en Docker-sockettoegang, zodat OneDev CI/CD-taken direct op je server kan uitvoeren.