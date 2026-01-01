Implementeer VueTorrent in één-klik-installatie.
Moderne Vue.js Webinterface voor qBittorrent met een verfijnd mobielvriendelijk ontwerp en uitgebreide torrentbeheerfuncties.
Kies een VPS-plan voor VueTorrent
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met VueTorrent kunt bouwen
VueTorrent is een open-source webinterface-vervanging voor qBittorrent, gebouwd met Vue 3 en Vuetify door een actieve gemeenschap van bijdragers. Het vervangt de verouderde standaard qBittorrent-interface door een snelle, responsieve single-page applicatie die is ontworpen om native aan te voelen op zowel desktopbrowsers als mobiele apparaten, inclusief installatie als een Progressive Web App.
Deze implementatie bundelt VueTorrent met de LinuxServer qBittorrent-image via een officieel ondersteunde Docker-mod, zodat één enkele container zowel de BitTorrent-engine als de moderne interface levert. Zelf-hosten op een VPS biedt altijd actieve seeding, datacenterbandbreedte en volledige compatibiliteit met de arr-automatisatiestack via de standaard qBittorrent WebAPI.
Belangrijkste kenmerken van VueTorrent
Vue 3 Web-UI
Single-page interface, gebouwd op Vue 3 en Vuetify, vervangt de verouderde standaard qBittorrent UI met soepele navigatie en live updates.
Mobielvriendelijk en PWA-klaar
Responsieve lay-out werkt op telefoons en tablets en kan worden geïnstalleerd als een Progressive Web App voor een native ervaring.
Lichte en donkere thema's
Ingebouwde lichte en donkere thema's met configureerbare dashboardkolommen laten je aanpassen welke torrent-eigenschappen in één oogopslag zichtbaar zijn.
Toetsenbord sneltoetsen
Eersteklas sneltoetsen, waaronder meervoudige selectie, zoekfocus en het sluiten van dialoogvensters, versnellen het dagelijkse torrentbeheer.
Volledige qBittorrent-API
Maakt gebruik van de standaard qBittorrent WebAPI, zodat Sonarr, Radarr, Lidarr en andere arr tools werken zonder extra configuratie.
Gebundelde Backend
Wordt geleverd als een Docker-mod bovenop LinuxServer qBittorrent, dus één container biedt zowel de torrent-engine als de moderne gebruikersinterface.
Waarom VueTorrent op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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