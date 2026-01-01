VueTorrent is een open-source webinterface-vervanging voor qBittorrent, gebouwd met Vue 3 en Vuetify door een actieve gemeenschap van bijdragers. Het vervangt de verouderde standaard qBittorrent-interface door een snelle, responsieve single-page applicatie die is ontworpen om native aan te voelen op zowel desktopbrowsers als mobiele apparaten, inclusief installatie als een Progressive Web App.

Deze implementatie bundelt VueTorrent met de LinuxServer qBittorrent-image via een officieel ondersteunde Docker-mod, zodat één enkele container zowel de BitTorrent-engine als de moderne interface levert. Zelf-hosten op een VPS biedt altijd actieve seeding, datacenterbandbreedte en volledige compatibiliteit met de arr-automatisatiestack via de standaard qBittorrent WebAPI.