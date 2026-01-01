Installeer Nexus Repository Manager in één klik.
Universele artefact repositorymanager die Maven, npm, Docker, PyPI en meer ondersteunt.
Kies een VPS-plan voor Nexus Repository Manager
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Nexus Repository Manager kunt bouwen
Sonatype Nexus Repository Manager is de industriestandaard artifactrepository voor het opslaan, organiseren en distribueren van build-artefacten voor elk belangrijk pakketformaat. Het dient als een universele proxy-cache voor Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub en tientallen andere registers, waardoor externe downloads drastisch worden verminderd en builds worden versneld.
Nexus zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over artefactopslag, toegangsbeleid en beveiligingsscans. Teams krijgen één bron van waarheid voor alle afhankelijkheden — openbaar en privé — zonder prijs per gebruiker of cloudopslaglimieten.
Belangrijkste kenmerken van Nexus Repository Manager
Universele formaatondersteuning
Host en proxy Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go en vele andere formaten vanuit één instantie.
Proxy en cache
Cache externe artefacten lokaal, zodat builds nooit mislukken omdat een upstream-register traag of niet beschikbaar is.
Privérepositories
Publiceer eigen bibliotheken en Docker-images naar privé gehoste repositories met fijnmazige toegangscontrole.
Componenten zoeken
Zoeken in volledige tekst in alle repositories stelt ontwikkelaars in staat om snel specifieke artefactversies en hun metadata te vinden.
Rolgebaseerde toegang
Definieer gedetailleerde rechten per repository, zodat teams alleen de repositories zien en publiceren waar zij eigenaar van zijn.
Waarom Nexus Repository Manager op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.