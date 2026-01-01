Sonatype Nexus Repository Manager is de industriestandaard artifactrepository voor het opslaan, organiseren en distribueren van build-artefacten voor elk belangrijk pakketformaat. Het dient als een universele proxy-cache voor Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub en tientallen andere registers, waardoor externe downloads drastisch worden verminderd en builds worden versneld.

Nexus zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over artefactopslag, toegangsbeleid en beveiligingsscans. Teams krijgen één bron van waarheid voor alle afhankelijkheden — openbaar en privé — zonder prijs per gebruiker of cloudopslaglimieten.