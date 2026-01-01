Marreta is een zelfgehoste webproxy die webpagina's ophaalt en verwerkt om schone, leesbare versies te leveren, ontdaan van trackingcookies, advertenties en toegangsbarrières. Het normaliseert URL's, verwijdert ruis uit HTML-uitvoer en slaat resultaten lokaal op in de cache, zodat herhaaldelijk opvragen direct resultaat oplevert. Met aangepaste regels per domein kun je nauwkeurig afstemmen hoe specifieke sites worden opgeschoond en weergegeven.

Marreta draaien op je eigen VPS betekent dat alle verwerking plaatsvindt op infrastructuur die jij beheert — geen externe leesdienst ontvangt je browsegeschiedenis. Het resultaat is een privé, snel en zelfstandig alternatief voor cloudgebaseerde leesproxy's, zonder gebruikslimieten en zonder dat er gegevens je server verlaten.