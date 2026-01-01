Implementeer Marreta met één klik.
Zelfgehoste webcontentproxy die artikelen ophaalt en opschoont voor afleidingsvrij, trackingvrij lezen.
Kies een VPS-plan voor Marreta
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Marreta kunt bouwen
Marreta is een zelfgehoste webproxy die webpagina's ophaalt en verwerkt om schone, leesbare versies te leveren, ontdaan van trackingcookies, advertenties en toegangsbarrières. Het normaliseert URL's, verwijdert ruis uit HTML-uitvoer en slaat resultaten lokaal op in de cache, zodat herhaaldelijk opvragen direct resultaat oplevert. Met aangepaste regels per domein kun je nauwkeurig afstemmen hoe specifieke sites worden opgeschoond en weergegeven.
Marreta draaien op je eigen VPS betekent dat alle verwerking plaatsvindt op infrastructuur die jij beheert — geen externe leesdienst ontvangt je browsegeschiedenis. Het resultaat is een privé, snel en zelfstandig alternatief voor cloudgebaseerde leesproxy's, zonder gebruikslimieten en zonder dat er gegevens je server verlaten.
Belangrijkste kenmerken van Marreta
URL-reiniging en normalisatie
Verwijdert trackingparameters, omleidingen en query-ruis van URL's voordat ze worden opgehaald, waardoor elke keer schone, canonieke links worden geproduceerd.
Cookievrij content ophalen
Haalt pagina's op zonder cookies of identificerende headers, waarbij pop-ups voor cookietoestemming en op cookies gebaseerde toegangspoorten worden omzeild.
HTML-optimalisatie
Verwijdert advertenties, scripts, pop-ups en niet-inhoudelijke elementen om een schone, snel ladende versie van de pagina te leveren.
Intelligente caching
Slaat verwerkte pagina's lokaal op in de cache, zodat herhaalde bezoeken onmiddellijk worden weergegeven zonder de bronpagina opnieuw op te halen of te verwerken.
Per-domein aangepaste regels
Pas sitespecifieke CSS-verwijdering, JavaScript-injectie en aangepaste header- of cookieregels toe om de uitvoer voor elk domein te verfijnen.
JSON API-toegang
Elke verwerkte URL is ook beschikbaar als een JSON API-respons, waardoor Marreta eenvoudig te integreren is in automatiseringsworkflows.
Waarom Marreta op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.