Meteroid is een open-source facturatieplatform gebouwd voor moderne SaaS-bedrijven die volledige controle nodig hebben over hoe ze hun klanten prijzen, meten en factureren. Het verwerkt abonnementen, gebruiksgebaseerde prijzen, hybride abonnementen, gratis proefperiodes, kortingsbonnen en grandfathering via één enkele API en admin-gebruikersinterface, waardoor de noodzaak wegvalt om Stripe Billing, een meetdienst en een zelfontwikkelde facturatielaag aan elkaar te koppelen.

Door Meteroid zelf te hosten, blijven klantgegevens, prijslogica en inkomstenrecords binnen je eigen VPS, zonder per-event kosten van externe facturatieleveranciers. De implementatie wordt geleverd met PostgreSQL, ClickHouse voor high-volume meetanalyses en Redpanda voor eventstreaming.