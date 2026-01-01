Implementeer Meteroid met één-klik installatie.
Open-source prijsbepalings- en factureringsinfrastructuur voor SaaS — abonnementen, gebruiksgebaseerde verbruiksmeting, facturering en omzetanalyses.
Kies een VPS-plan voor Meteroid
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Meteroid kunt bouwen
Meteroid is een open-source facturatieplatform gebouwd voor moderne SaaS-bedrijven die volledige controle nodig hebben over hoe ze hun klanten prijzen, meten en factureren. Het verwerkt abonnementen, gebruiksgebaseerde prijzen, hybride abonnementen, gratis proefperiodes, kortingsbonnen en grandfathering via één enkele API en admin-gebruikersinterface, waardoor de noodzaak wegvalt om Stripe Billing, een meetdienst en een zelfontwikkelde facturatielaag aan elkaar te koppelen.
Door Meteroid zelf te hosten, blijven klantgegevens, prijslogica en inkomstenrecords binnen je eigen VPS, zonder per-event kosten van externe facturatieleveranciers. De implementatie wordt geleverd met PostgreSQL, ClickHouse voor high-volume meetanalyses en Redpanda voor eventstreaming.
Belangrijkste kenmerken van Meteroid
Abonnementsbeheer
Beheer terugkerende abonnementen, gratis proefperiodes, upgrades, downgrades en bestaande prijsafspraken via één admin-interface en REST API.
Verbruiksgebaseerde meting
Stream productevenementen naar ClickHouse en factureer op basis van gemeten dimensies zoals API-aanroepen, aantal gebruikers of opslagruimte met subseconde-inname.
Automatische facturatie
Genereer pro-rata nauwkeurige facturen bij elke factureringscyclus en lever deze aan via webhooks of downstream betalingsverwerkers.
Hybride prijsmodellen
Combineer vaste kosten, kosten per gebruiker, getrapt gebruik en eenmalige posten in hetzelfde plan zonder aangepaste factureringscode.
Omzetanalyses
Volg MRR, churn, uitbreiding en cohortretentie met ingebouwde dashboards, aangedreven door jouw live factureringsgegevens.
Open REST- en gRPC-API's
Integreer Meteroid in je product met eersteklas REST- en gRPC-API's en voorkom leveranciersafhankelijkheid van een gesloten factureringsleverancier.
Waarom Meteroid op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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