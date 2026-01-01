Peppermint is een open-source ticket- en helpdeskoplossing, gebouwd als een lichtgewicht alternatief voor Zendesk en Jira. Het biedt ondersteuningsteams, IT-afdelingen en kleine bedrijven een duidelijke wachtrij voor het loggen van klantverzoeken, het bijhouden van interne problemen en het samenwerken aan oplossingen, zonder licentiekosten per agent of het versturen van gevoelige gespreksgegevens naar een externe SaaS-leverancier.

Door Peppermint zelf te hosten op je eigen VPS houd je elk ticket, klantrecord en interne notitie onder jouw controle. De gebundelde PostgreSQL-backend zorgt voor duurzame opslag van de tickethistorie, terwijl een persoonlijk markdown-notitieboek met takenlijsten elke agent een privéruimte geeft om hun eigen werk te organiseren naast de gedeelde wachtrij.