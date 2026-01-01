Implementeer Peppermint met één klik.
Open source ticketsysteem en helpdesk voor het beheren van klantverzoeken, interne IT-problemen en teamwerkstromen.
Kies een VPS-plan voor Peppermint
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Peppermint kunt bouwen
Peppermint is een open-source ticket- en helpdeskoplossing, gebouwd als een lichtgewicht alternatief voor Zendesk en Jira. Het biedt ondersteuningsteams, IT-afdelingen en kleine bedrijven een duidelijke wachtrij voor het loggen van klantverzoeken, het bijhouden van interne problemen en het samenwerken aan oplossingen, zonder licentiekosten per agent of het versturen van gevoelige gespreksgegevens naar een externe SaaS-leverancier.
Door Peppermint zelf te hosten op je eigen VPS houd je elk ticket, klantrecord en interne notitie onder jouw controle. De gebundelde PostgreSQL-backend zorgt voor duurzame opslag van de tickethistorie, terwijl een persoonlijk markdown-notitieboek met takenlijsten elke agent een privéruimte geeft om hun eigen werk te organiseren naast de gedeelde wachtrij.
Belangrijkste kenmerken van Peppermint
Markdown ticketeditor
Stel tickets en antwoorden op in een uitgebreide markdown-editor met bestandsbijlagen, zodat gesprekken de opmaak, codeblokken en schermafbeeldingen behouden.
Persoonlijke notitieboeken
Elke agent krijgt een privé markdown-gebaseerd notitieblok met takenlijsten voor het bijhouden van individueel werk naast de gedeelde ticketwachtrij.
Cliëntgeschiedenislog
Elke interactie met een klant wordt vastgelegd in hun profiel, waardoor medewerkers de volledige context van eerdere verzoeken krijgen voordat ze op een nieuw verzoek reageren.
Rolgebaseerde toegang
Granulaire rolmachtigingen laten beheerders bepalen welke agenten specifieke ticketcategorieën kunnen bekijken, erop reageren of oplossen.
REST API-integratie
Een gedocumenteerde REST API laat je tickets pushen vanuit monitoringstools, gegevens synchroniseren met CRM's, of aangepaste dashboards bouwen bovenop Peppermint.
Responsieve interface
De UI is ontworpen voor schermen van mobiel tot 4K, zodat medewerkers tickets kunnen triageren vanaf elk apparaat zonder verlies van gebruiksgemak.
Waarom Peppermint op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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