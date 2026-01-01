Implementeer RSS Bridge met één klik installatie.
Zelf gehoste brug die websites zonder RSS verandert in schone, abonneerbare feeds voor elke lezer.
Kies een VPS-plan voor RSS Bridge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RSS Bridge kunt bouwen
RSS Bridge is een open-source PHP-service die RSS- en Atom-feeds genereert voor sites die deze niet langer publiceren — sociale netwerken, videoplatforms, nieuwsportalen, forumthreads en de lange lijst van pagina's die de afgelopen tien jaar stilletjes feeds hebben laten vallen. Het levert honderden door de community onderhouden bridges en stelt elk ervan beschikbaar als een stabiele feed-URL waarop je je kunt abonneren vanuit elke lezer.
Het zelf hosten van RSS Bridge op je eigen VPS houdt je leeslijst privé, omzeilt de snelheidslimieten en downtime van openbare instanties die gepaard gaan met gedeelde community-implementaties, en laat je precies bepalen welke bridges je instantie beschikbaar stelt. Gecombineerd met een zelf gehoste lezer zoals FreshRSS of CommaFeed, geeft het je weer de controle over hoe je het open web consumeert.
Belangrijkste kenmerken van RSS Bridge
Honderden bruggen
Genereer feeds van YouTube-kanalen, Mastodon-tijdlijnen, Reddit-subreddits, Bandcamp-pagina's, GitHub-releases, nieuwssites en nog veel meer bronnen, kant-en-klaar.
Meerdere feedformaten
Bied elke bron aan als Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML of platte tekst, zodat elke lezer, scraper of webhook-gebruiker deze kan gebruiken.
Brugwhitelist
Beperk je instantie tot een samengestelde set bruggen via
whitelist.txt om het resourcegebruik te beheren en te voorkomen dat zelden gebruikte scrapers worden blootgesteld.
Ophalen op browserniveau
Bundelt curl-impersonate zodat verzoeken eruitzien als een echte Chrome-browser, en zo sites omzeilt die standaard HTTP-clients blokkeren.
Aangepaste bruggen
Plaats je eigen
Bridge.php-bestanden in het configuratievolume om elke gewenste site te scrapen zonder het project te forken.
Geen accounts nodig
Staatloze web-UI zonder gebruikers, geen database en geen aanmelding — feed-URL's zijn de enige persistente staat.
Waarom RSS Bridge op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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