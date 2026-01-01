Tot wel 69% korting op RSS Bridge

Implementeer RSS Bridge met één klik installatie.

Zelf gehoste brug die websites zonder RSS verandert in schone, abonneerbare feeds voor elke lezer.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
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200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
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Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met RSS Bridge kunt bouwen

RSS Bridge is een open-source PHP-service die RSS- en Atom-feeds genereert voor sites die deze niet langer publiceren — sociale netwerken, videoplatforms, nieuwsportalen, forumthreads en de lange lijst van pagina's die de afgelopen tien jaar stilletjes feeds hebben laten vallen. Het levert honderden door de community onderhouden bridges en stelt elk ervan beschikbaar als een stabiele feed-URL waarop je je kunt abonneren vanuit elke lezer.

Het zelf hosten van RSS Bridge op je eigen VPS houdt je leeslijst privé, omzeilt de snelheidslimieten en downtime van openbare instanties die gepaard gaan met gedeelde community-implementaties, en laat je precies bepalen welke bridges je instantie beschikbaar stelt. Gecombineerd met een zelf gehoste lezer zoals FreshRSS of CommaFeed, geeft het je weer de controle over hoe je het open web consumeert.

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Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van RSS Bridge

Honderden bruggen

Genereer feeds van YouTube-kanalen, Mastodon-tijdlijnen, Reddit-subreddits, Bandcamp-pagina's, GitHub-releases, nieuwssites en nog veel meer bronnen, kant-en-klaar.

Meerdere feedformaten

Bied elke bron aan als Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML of platte tekst, zodat elke lezer, scraper of webhook-gebruiker deze kan gebruiken.

Brugwhitelist

Beperk je instantie tot een samengestelde set bruggen via whitelist.txt om het resourcegebruik te beheren en te voorkomen dat zelden gebruikte scrapers worden blootgesteld.

Ophalen op browserniveau

Bundelt curl-impersonate zodat verzoeken eruitzien als een echte Chrome-browser, en zo sites omzeilt die standaard HTTP-clients blokkeren.

Aangepaste bruggen

Plaats je eigen Bridge.php-bestanden in het configuratievolume om elke gewenste site te scrapen zonder het project te forken.

Geen accounts nodig

Staatloze web-UI zonder gebruikers, geen database en geen aanmelding — feed-URL's zijn de enige persistente staat.

Waarom RSS Bridge op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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