RSS Bridge is een open-source PHP-service die RSS- en Atom-feeds genereert voor sites die deze niet langer publiceren — sociale netwerken, videoplatforms, nieuwsportalen, forumthreads en de lange lijst van pagina's die de afgelopen tien jaar stilletjes feeds hebben laten vallen. Het levert honderden door de community onderhouden bridges en stelt elk ervan beschikbaar als een stabiele feed-URL waarop je je kunt abonneren vanuit elke lezer.

Het zelf hosten van RSS Bridge op je eigen VPS houdt je leeslijst privé, omzeilt de snelheidslimieten en downtime van openbare instanties die gepaard gaan met gedeelde community-implementaties, en laat je precies bepalen welke bridges je instantie beschikbaar stelt. Gecombineerd met een zelf gehoste lezer zoals FreshRSS of CommaFeed, geeft het je weer de controle over hoe je het open web consumeert.