Implementeer Pangolin Newt via een Ã©Ã©n-klik installatie.
Een WireGuard-tunnelclient voor gebruikersruimte die veilige toegang biedt tot privÃ©diensten via het externe toegangsplatform van Pangolin.
Kies een VPS-plan voor Pangolin Newt
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pangolin Newt kunt bouwen
Pangolin Newt is een volledige userspace WireGuard-tunnelclient en TCP/UDP-proxy ontworpen om te integreren met het identiteitsbewuste toegangsplatform van Pangolin. Werkend zonder kernelmodules of verhoogde privileges, zet Newt versleutelde tunnels op naar Pangolin-exit nodes en biedt lokale proxy's voor het veilig routeren van applicatieverkeer.
Door Newt op jouw VPS naast jouw diensten te implementeren, krijg je zero-trust externe toegang tot private bronnen vanaf elke locatie, waarbij toegang wordt beheerd door de identiteitsgebaseerde beleidsregels van Pangolin â€” geen blootstelling van openbare IP-adressen of traditionele VPN-overhead vereist.
Belangrijkste kenmerken van Pangolin Newt
Gebruikersruimte WireGuard
Draait volledig in gebruikersruimte zonder kernelmodules of verhoogde privileges, waardoor het veilig en eenvoudig is om te implementeren in gecontaineriseerde omgevingen.
Zero-Trust-toegang
Toegang tot elke bron wordt beheerd door Pangolin identiteitsbeleid, waarbij alleen geauthenticeerde en geautoriseerde gebruikers privÃ©-diensten kunnen bereiken.
Ingebouwde TCP/UDP-proxy
Fungeert als zowel een tunnelbeheerder als een applicatieproxy, die verkeer routeert voor meerdere diensten via Ã©Ã©n enkele versleutelde WireGuard-verbinding.
Automatisch Tunnelbeheer
Onderhoudt een persistente WebSocket-verbinding met het Pangolin-controlepaneel, zodat tunnels automatisch worden hersteld na netwerkonderbrekingen.
NAT-traversalondersteuning
Maakt betrouwbaar verbinding vanachter firewalls en restrictieve netwerken zonder handmatige poortforwarding of wijzigingen aan je netwerkconfiguratie.
Waarom Pangolin Newt op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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