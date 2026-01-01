Pangolin Newt is een volledige userspace WireGuard-tunnelclient en TCP/UDP-proxy ontworpen om te integreren met het identiteitsbewuste toegangsplatform van Pangolin. Werkend zonder kernelmodules of verhoogde privileges, zet Newt versleutelde tunnels op naar Pangolin-exit nodes en biedt lokale proxy's voor het veilig routeren van applicatieverkeer.

Door Newt op jouw VPS naast jouw diensten te implementeren, krijg je zero-trust externe toegang tot private bronnen vanaf elke locatie, waarbij toegang wordt beheerd door de identiteitsgebaseerde beleidsregels van Pangolin â€” geen blootstelling van openbare IP-adressen of traditionele VPN-overhead vereist.