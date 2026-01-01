Implementeer Jellyswarrm met één klik installatie.
Open-source reverse proxy die meerdere Jellyfin servers samenvoegt tot één uniforme mediabibliotheek.
Kies een VPS-plan voor Jellyswarrm
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jellyswarrm kunt bouwen
Jellyswarrm is een open-source aggregatieproxy die meerdere Jellyfin-servers combineert achter één eindpunt, en bibliotheken, gebruikers en weergave presenteert alsof ze van één enkele server afkomstig zijn. Het is gebouwd voor huishoudens en vriendengroepen wier films, series en muziek op afzonderlijke machines of netwerken staan, maar die één plek willen om alles te doorzoeken en af te spelen.
Omdat het de Jellyfin API native spreekt, blijven bestaande mobiele, tv- en desktopclients werken zonder herconfiguratie. Zelf Jellyswarrm hosten op een VPS geeft je een stabiel openbaar toegangspunt dat Jellyfin-instanties op afstand overbrugt zonder VPN's of SMB-mounts, terwijl transcoding nog steeds plaatsvindt op de upstream server die de media bezit.
Belangrijkste kenmerken van Jellyswarrm
Uniforme bibliotheekweergave
Blader door films, series en muziek van elke verbonden Jellyfin-server binnen één enkel bibliotheekraster met samengevoegde 'Volgende' en 'Recent toegevoegd' rijen.
Directe upstream weergave
Streams worden rechtstreeks vanaf de Jellyfin-bronserver geleverd, zodat transcodering en bandbreedte op de machine blijven die de media bezit.
Jellyfin API-compatibel
Verschijnt aan klanten als een reguliere Jellyfin-server, zodat bestaande apps op Android, iOS, Roku, Fire TV en Apple TV blijven werken zonder wijzigingen.
Cross-server gebruikerstoewijzing
Koppel je accounts over meerdere upstream servers, zodat elke kijker één keer inlogt en overal de bibliotheken ziet waartoe je toegang hebt.
Serverfederatie
Automatische gebruikerssynchronisatie tussen verbonden Jellyfin-instanties houdt inloggegevens en toegang op één lijn zonder handmatig accountbeheer.
Persoonlijk gebruikersdashboard
Ingebouwde gebruikerspagina laat kijkers hun upstream-referenties en verbonden bibliotheken beheren vanaf één webinterface.
Waarom Jellyswarrm op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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