Jellyswarrm is een open-source aggregatieproxy die meerdere Jellyfin-servers combineert achter één eindpunt, en bibliotheken, gebruikers en weergave presenteert alsof ze van één enkele server afkomstig zijn. Het is gebouwd voor huishoudens en vriendengroepen wier films, series en muziek op afzonderlijke machines of netwerken staan, maar die één plek willen om alles te doorzoeken en af te spelen.

Omdat het de Jellyfin API native spreekt, blijven bestaande mobiele, tv- en desktopclients werken zonder herconfiguratie. Zelf Jellyswarrm hosten op een VPS geeft je een stabiel openbaar toegangspunt dat Jellyfin-instanties op afstand overbrugt zonder VPN's of SMB-mounts, terwijl transcoding nog steeds plaatsvindt op de upstream server die de media bezit.