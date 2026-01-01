Glance biedt een op Go gebaseerd, zelfgehost dashboard om al je belangrijke informatiestromen te centraliseren in één aanpasbare weergave. Het biedt een ruime keuze aan widgets — RSS-feeds, weersvoorspellingen, Hacker News, Reddit, YouTube-kanalen, serverstatistieken, Docker-containerstatus en meer — die allemaal in realtime worden bijgewerkt en nauwelijks systeembronnen verbruiken.

Glance hosten op je VPS houdt je persoonlijke datastromen privé en maakt integratie mogelijk met interne API's en services die niet toegankelijk zijn voor cloud-gehoste alternatieven. Een standaardconfiguratie wordt automatisch aangemaakt bij de eerste start, zodat je direct na de implementatie toegang hebt tot een werkend dashboard.