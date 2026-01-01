Implementeer Glance met één klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehost dashboard dat RSS-feeds, weer, serverstatistieken en meer samenvoegt in één overzicht.
Kies een VPS-plan voor Glance
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Glance kunt bouwen
Glance biedt een op Go gebaseerd, zelfgehost dashboard om al je belangrijke informatiestromen te centraliseren in één aanpasbare weergave. Het biedt een ruime keuze aan widgets — RSS-feeds, weersvoorspellingen, Hacker News, Reddit, YouTube-kanalen, serverstatistieken, Docker-containerstatus en meer — die allemaal in realtime worden bijgewerkt en nauwelijks systeembronnen verbruiken.
Glance hosten op je VPS houdt je persoonlijke datastromen privé en maakt integratie mogelijk met interne API's en services die niet toegankelijk zijn voor cloud-gehoste alternatieven. Een standaardconfiguratie wordt automatisch aangemaakt bij de eerste start, zodat je direct na de implementatie toegang hebt tot een werkend dashboard.
Belangrijkste kenmerken van Glance
Uniforme feedaggregatie
Haal RSS-feeds, Reddit-berichten, Hacker News en socialemedia-updates in één enkel scrollbaar dashboardoverzicht.
Server- en containermonitoring
Bewaak de status van Docker-containers en serverstatistieken naast je contentfeeds zonder van tools te wisselen.
Uitgebreide widgetbibliotheek
Kalender, weer, marktgegevens, YouTube-kanalen en Twitch-streams zijn beschikbaar als configureerbare widgets.
Lichtgewicht Go-binary
Gebouwd in Go voor minimaal geheugen- en CPU-gebruik, draait Glance comfortabel naast andere services op een gedeelde VPS.
Aangepaste API-integraties
Verbind interne API's en eigen gegevensbronnen om privéstatistieken weer te geven die gehoste dashboards niet kunnen benaderen.
Waarom Glance op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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