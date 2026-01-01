Dkron is een open-source gedistribueerd taakplanningssysteem geschreven in Go dat traditionele cron vervangt door een fouttolerant, clusterbewust alternatief. In tegenstelling tot cron op één host, gebruikt Dkron het Raft-consensusprotocol en een op gossip gebaseerde lidmaatschapslaag, zodat taken blijven draaien, zelfs wanneer individuele nodes uitvallen, waardoor het enkelvoudige storingspunt dat klassieke crontabs teistert, wordt geëlimineerd.

Dkron zelf hosten op je eigen VPS houdt planningen, uitvoeringsgeschiedenis en taakpayloads onder jouw controle, terwijl het een ingebouwde web-UI, REST API en HTTP/shell-executors beschikbaar stelt voor het uitvoeren van scripts, webhooks en externe commando's. De meegeleverde opslagengine elimineert de noodzaak van een externe database, waardoor de implementatie een enkele container wordt met een persistent gegevensvolume voor Raft-status en taakgeschiedenis.