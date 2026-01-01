Implementeer Dkron met één klik installatie.
Gedistribueerde, fouttolerante taakplanner met een web-UI en ingebouwde clustering voor zeer betrouwbare cron-workloads.
Kies een VPS-plan voor Dkron
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dkron kunt bouwen
Dkron is een open-source gedistribueerd taakplanningssysteem geschreven in Go dat traditionele cron vervangt door een fouttolerant, clusterbewust alternatief. In tegenstelling tot cron op één host, gebruikt Dkron het Raft-consensusprotocol en een op gossip gebaseerde lidmaatschapslaag, zodat taken blijven draaien, zelfs wanneer individuele nodes uitvallen, waardoor het enkelvoudige storingspunt dat klassieke crontabs teistert, wordt geëlimineerd.
Dkron zelf hosten op je eigen VPS houdt planningen, uitvoeringsgeschiedenis en taakpayloads onder jouw controle, terwijl het een ingebouwde web-UI, REST API en HTTP/shell-executors beschikbaar stelt voor het uitvoeren van scripts, webhooks en externe commando's. De meegeleverde opslagengine elimineert de noodzaak van een externe database, waardoor de implementatie een enkele container wordt met een persistent gegevensvolume voor Raft-status en taakgeschiedenis.
Belangrijkste kenmerken van Dkron
Fouttolerante planning
Raft-gebaseerde consensus houdt je cron-taken draaiende bij nodefouten, herstarts en netwerkproblemen zonder handmatige tussenkomst.
Ingebouwde web UI
Beheer taken, bekijk de uitvoeringsgeschiedenis en start uitvoeringen vanuit een overzichtelijke browserinterface zonder handmatig crontab-bestanden te schrijven.
REST-API en webhooks
Creëer, update en activeer taken programmatisch vanuit CI-pijplijnen, scripts of externe systemen via een versiebeheerde HTTP API.
Inplugbare uitvoerders
Voer shell-commando's, HTTP-verzoeken, gRPC-aanroepen of NATS-berichten uit als geplande taken met behulp van de ingebouwde uitvoerplugins.
Native opslagengine
BoltDB-gebaseerde opslag wordt geleverd met de binary, waardoor de noodzaak voor externe databases zoals etcd, Consul of PostgreSQL vervalt.
Clusterklare architectuur
Begin als één node en schaal horizontaal door extra servers en agents toe te voegen naarmate je workload groeit.
Waarom Dkron op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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