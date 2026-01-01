TeslaMate is een open-source datalogger voor Tesla-eigenaren die verbinding maakt met de Tesla API, continu de telemetrie van je auto opvraagt en elke rit, laadbeurt, software-update en stilstandgebeurtenis opslaat in een PostgreSQL-database. Gebouwd rond een strakke Phoenix web-app en een speciale Grafana-instantie met twee dozijn vooraf gebouwde dashboards, geeft het je historisch inzicht in efficiëntie, batterijdegradatie, laadkosten en rijgedrag die de Tesla-app niet toont.

Zelf TeslaMate hosten op je VPS houdt elke kilometer aan rijgegevens privé — geen analyse-service van derden die je reislocaties, laadgeschiedenis of ontwaakpatronen verzamelt. De gebundelde PostgreSQL, Grafana en MQTT-broker draaien volledig op je VPS, en je logt één keer in bij TeslaMate met je Tesla-account om gegevens te verzamelen.