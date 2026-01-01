Implementeer TeslaMate met één-klik-installatie.
Zelfgehoste datalogger voor jouw Tesla die elke rit, laadbeurt en ritstatistiek registreert met prachtige Grafana-dashboards.
Kies een VPS-plan voor TeslaMate
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met TeslaMate kunt bouwen
TeslaMate is een open-source datalogger voor Tesla-eigenaren die verbinding maakt met de Tesla API, continu de telemetrie van je auto opvraagt en elke rit, laadbeurt, software-update en stilstandgebeurtenis opslaat in een PostgreSQL-database. Gebouwd rond een strakke Phoenix web-app en een speciale Grafana-instantie met twee dozijn vooraf gebouwde dashboards, geeft het je historisch inzicht in efficiëntie, batterijdegradatie, laadkosten en rijgedrag die de Tesla-app niet toont.
Zelf TeslaMate hosten op je VPS houdt elke kilometer aan rijgegevens privé — geen analyse-service van derden die je reislocaties, laadgeschiedenis of ontwaakpatronen verzamelt. De gebundelde PostgreSQL, Grafana en MQTT-broker draaien volledig op je VPS, en je logt één keer in bij TeslaMate met je Tesla-account om gegevens te verzamelen.
Belangrijkste kenmerken van TeslaMate
Rit- en laadregistratie
Doorlopende polling legt elke rit, laadsessie, software-update en geparkeerde gebeurtenis vast met nauwkeurige start- en eindtijdstempels en locaties.
Vooraf gebouwde Grafana-dashboards
24 kant-en-klare dashboards visualiseren efficiëntie, bereik, laadkosten, bandenslijtage en batterijdegradatie — geen Grafana-installatie vereist.
Route en adresresolutie
Omgekeerde geocodering zet ruwe GPS-coördinaten om in benoemde adressen, zodat de reisgeschiedenis je werkelijke plaatsnamen toont, geen coördinaten.
Batterijstatus bijhouden
Grafieken van langdurige batterijdegradatie en verwacht capaciteitsverlies helpen je weloverwogen beslissingen te nemen over vervanging of garantieclaims.
Kostenberekeningsrapporten
Configureer tarieven per locatie om de exacte laadkosten per sessie, maandelijkse factuurschattingen en besparingen ten opzichte van benzine te berekenen.
MQTT-integratie
Live autostatus gepubliceerd via MQTT integreert met Home Assistant, openHAB, of elk domoticaplatform dat MQTT ondersteunt.
Waarom TeslaMate op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.