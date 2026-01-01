Implementeer Crucix met één klik installatie.
OSINT-platform dat 27 wereldwijde real-time databronnen samenvoegt in één centraal 3D-dashboard.
Kies een VPS-plan voor Crucix
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Crucix kunt bouwen
Crucix is een OSINT-platform (Open Source Intelligence) dat gegevens uit 27 openbare bronnen — waaronder satellietbeelden van NASA FIRMS, maritieme AIS-tracking, ACLED-conflictdata, FRED-economische indicatoren en sociale sentimentfeeds — samenbrengt in één enkel realtime dashboard met een WebGL-aangedreven 3D-wereldbol. Gegevens worden elke 15 minuten automatisch ververst, waardoor je continue situationele awareness hebt zonder handmatige tussenkomst.
Het platform levert alerts op meerdere niveaus (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram en Discord, door LLM gegenereerde handelsideeën en tweerichting-bot-commando's voor on-demand. Zelf Crucix hosten op je VPS houdt alle API-keys en intelligentiearchieven op je eigen infrastructuur, zorgt voor ononderbroken gegevensverzameling en geeft je volledige controle over retentie en toegang.
Belangrijkste kenmerken van Crucix
27 OSINT Bronnen
Verzamelt parallel satelliet-, maritieme, luchtvaart-, conflict-, economische en sociale sentimentgegevens, met een geleidelijke terugval wanneer een bron niet beschikbaar is.
3D Wereldbolvisualisatie
Een WebGL-aangedreven globe legt gebeurtenissen geografisch over elkaar heen, waardoor het eenvoudig is om incidenten in verschillende regio's in één oogopslag te correleren.
Meerlaags waarschuwingssysteem
Levert FLASH-, PRIORITEITS- en ROUTINE-meldingen via Telegram en Discord, zodat kritieke ontwikkelingen jou onmiddellijk bereiken.
LLM-intelligentieanalyse
Integreert met Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini en andere providers om handelsideeën en intelligente signaaloverzichten te genereren uit verzamelde gegevens.
Tweeweg botcommando's
Vraag on-demand statuscontroles aan, activeer handmatige scans en ontvang briefings rechtstreeks via Telegram- of Discord-botopdrachten.
Waarom Crucix op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.