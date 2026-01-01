Crucix is een OSINT-platform (Open Source Intelligence) dat gegevens uit 27 openbare bronnen — waaronder satellietbeelden van NASA FIRMS, maritieme AIS-tracking, ACLED-conflictdata, FRED-economische indicatoren en sociale sentimentfeeds — samenbrengt in één enkel realtime dashboard met een WebGL-aangedreven 3D-wereldbol. Gegevens worden elke 15 minuten automatisch ververst, waardoor je continue situationele awareness hebt zonder handmatige tussenkomst.

Het platform levert alerts op meerdere niveaus (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram en Discord, door LLM gegenereerde handelsideeën en tweerichting-bot-commando's voor on-demand. Zelf Crucix hosten op je VPS houdt alle API-keys en intelligentiearchieven op je eigen infrastructuur, zorgt voor ononderbroken gegevensverzameling en geeft je volledige controle over retentie en toegang.