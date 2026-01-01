Gerrit is een open source, webgebaseerd codereview-systeem gebouwd bovenop Git. Elke wijziging wordt ingediend als een patchset — een geversioneerde review-eenheid — die teamgenoten evalueren via inline opmerkingen, goedkeuringen per stem en configureerbare indieningsregels voordat deze kan worden samengevoegd. Oorspronkelijk gemaakt bij Google en gebruikt door Android, Chromium en Qt, brengt Gerrit gestructureerde reviewdiscipline naar elk engineeringteam.

Zelf Gerrit hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over repositories, toegangsrechten en codereview-workflows. Met een 'eerste gebruiker wordt admin'-bootstrap, fijnmazige toegangsregels per project en een plugin-ecosysteem van meer dan 100 extensies, is het gebouwd voor teams die audit trails en strikte codekwaliteitspoorten nodig hebben zonder afhankelijk te zijn van platforms van derden.