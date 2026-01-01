Implementeer Gerrit met één klik installatie.
Zakelijk codereviewplatform, wereldwijd vertrouwd door Android, Chromium en grote open-sourceprojecten.
Kies een VPS-plan voor Gerrit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gerrit kunt bouwen
Gerrit is een open source, webgebaseerd codereview-systeem gebouwd bovenop Git. Elke wijziging wordt ingediend als een patchset — een geversioneerde review-eenheid — die teamgenoten evalueren via inline opmerkingen, goedkeuringen per stem en configureerbare indieningsregels voordat deze kan worden samengevoegd. Oorspronkelijk gemaakt bij Google en gebruikt door Android, Chromium en Qt, brengt Gerrit gestructureerde reviewdiscipline naar elk engineeringteam.
Zelf Gerrit hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over repositories, toegangsrechten en codereview-workflows. Met een 'eerste gebruiker wordt admin'-bootstrap, fijnmazige toegangsregels per project en een plugin-ecosysteem van meer dan 100 extensies, is het gebouwd voor teams die audit trails en strikte codekwaliteitspoorten nodig hebben zonder afhankelijk te zijn van platforms van derden.
Belangrijkste kenmerken van Gerrit
Patch-gebaseerde beoordelingsworkflow
Elke codewijziging wordt ingediend als een versiebeheerde patchset, waardoor reviewers een duidelijk beeld krijgen van elke iteratie en de volledige revisiegeschiedenis.
Granulaire machtigingen
Definieer toegangsregels per project, per branch en per actie voor individuen en groepen, inclusief force-push en indieningsrechten.
Inline codecommentaar
Laat opmerkingen achter bij specifieke regels code en reageer inline, waarbij reviewdiscussies direct gekoppeld blijven aan de code waarnaar ze verwijzen.
CI/CD-integratie
Activeer Jenkins, Zuul, of elk CI-systeem automatisch bij nieuwe patchsets via webhooks en de ingebouwde Events Stream API.
Plug-in-ecosysteem
Breid Gerrit uit met ruim 100 community-plugins voor LDAP-authenticatie, statistieken, meldingen en aangepaste review-workflows.
Multirepositorybeheer
Beheer en controleer wijzigingen over meerdere git-repositories vanaf één instantie met uniforme toegangscontrole en auditlogboeken.
Waarom Gerrit op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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