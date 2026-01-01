Tududi is een zelfgehoste productiviteitstoepassing voor het beheren van taken, projecten, gebieden en notities in een overzichtelijke hiërarchische structuur. Het gaat verder dan simpele to-do lijsten met een complete engine voor terugkerende taken, CalDAV-synchronisatie (tasks.org, Apple Herinneringen, Thunderbird), Telegram-integratie voor het aanmaken van taken en dagelijkse overzichten, en optionele OIDC/SSO voor teamimplementaties. De interface ondersteunt 24 talen en donkere/lichte modi.

Door Tududi zelf te hosten, houd je je taakgegevens volledig op je eigen server — geen abonnement, geen datamining en geen toegang van derden tot je projecten en notities. Omdat het op SQLite draait, is er geen aparte databaseservice te beheren: één container, twee volumes, en je productiviteitstool draait achter HTTPS.