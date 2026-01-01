Implementeer Tududi met één-klik-installatie.
Zelfgehoste taken- en projectmanager met CalDAV-synchronisatie, terugkerende taken en OIDC-authenticatie.
Kies een VPS-plan voor Tududi
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tududi kunt bouwen
Tududi is een zelfgehoste productiviteitstoepassing voor het beheren van taken, projecten, gebieden en notities in een overzichtelijke hiërarchische structuur. Het gaat verder dan simpele to-do lijsten met een complete engine voor terugkerende taken, CalDAV-synchronisatie (tasks.org, Apple Herinneringen, Thunderbird), Telegram-integratie voor het aanmaken van taken en dagelijkse overzichten, en optionele OIDC/SSO voor teamimplementaties. De interface ondersteunt 24 talen en donkere/lichte modi.
Door Tududi zelf te hosten, houd je je taakgegevens volledig op je eigen server — geen abonnement, geen datamining en geen toegang van derden tot je projecten en notities. Omdat het op SQLite draait, is er geen aparte databaseservice te beheren: één container, twee volumes, en je productiviteitstool draait achter HTTPS.
Belangrijkste kenmerken van Tududi
Project- en gebiedshiërarchie
Organiseer taken binnen projecten, groepeer projecten in gebieden en volg de voortgang van subtaken — alles in één overzichtelijke interface.
CalDAV-synchronisatie
Synchroniseer taken bidirectioneel met elke CalDAV-compatibele client: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird en meer.
Terugkerende taakengine
Plan taken met dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of aangepaste herhalingspatronen, met automatische generatie van toekomstige instanties.
Telegram-integratie
Maak taken aan en ontvang dagelijkse samenvattingen via een Telegram-bot zonder de webinterface te openen.
OIDC- en SSO-ondersteuning
Authenticatie via Google, Okta, Keycloak, Azure AD of elke OpenID Connect-provider voor teamimplementaties.
Waarom Tududi op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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