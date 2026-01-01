Hi.Events is een modern, open-source evenementenbeheer- en ticketplatform gebouwd voor organisatoren die volledige controle willen over hun evenementen zonder per-ticketkosten te betalen aan commerciële platforms. Het beheert de gehele evenementlevenscyclus — van het publiceren van evenementpagina's en het verkopen van tickets tot het inchecken van deelnemers en het analyseren van verkopen — alles vanuit een uniform dashboard.

Zelf Hi.Events hosten op je eigen VPS houdt deelnemersgegevens, betalingsconfiguratie en evenementinhoud onder jouw controle. In plaats van een percentage van elk ticket te verliezen aan een SaaS-provider, betaal je een vast VPS-bedrag ongeacht hoeveel tickets je verkoopt, en kun je het platform aanpassen aan je merk.