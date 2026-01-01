Implementeer Hi.Events met een één-klik-installatie.
Open-source platform voor evenementbeheer en ticketing voor conferenties, workshops en meetups.
Kies een VPS-plan voor Hi.Events
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hi.Events kunt bouwen
Hi.Events is een modern, open-source evenementenbeheer- en ticketplatform gebouwd voor organisatoren die volledige controle willen over hun evenementen zonder per-ticketkosten te betalen aan commerciële platforms. Het beheert de gehele evenementlevenscyclus — van het publiceren van evenementpagina's en het verkopen van tickets tot het inchecken van deelnemers en het analyseren van verkopen — alles vanuit een uniform dashboard.
Zelf Hi.Events hosten op je eigen VPS houdt deelnemersgegevens, betalingsconfiguratie en evenementinhoud onder jouw controle. In plaats van een percentage van elk ticket te verliezen aan een SaaS-provider, betaal je een vast VPS-bedrag ongeacht hoeveel tickets je verkoopt, en kun je het platform aanpassen aan je merk.
Belangrijkste kenmerken van Hi.Events
Aanpasbare evenementpagina's
Maak evenementenpagina's in je eigen huisstijl met aangepaste domeinen, jouw eigen logo's en op maat gemaakte startpagina-indelingen die passen bij jouw organisatie.
Stripe Ticketverkopen
Verkoop betaalde en gratis tickets met native Stripe-integratie, promotiecodes, capaciteitslimieten en getrapte prijsregels.
QR-check-in
Controleer aanwezigen bij de deur met QR-gecodeerde tickets en een ingebouwde incheckinterface, ontworpen voor personeel op mobiele apparaten.
Orderbeheer
Volg bestellingen, voer terugbetalingen uit, stuur tickets opnieuw en exporteer deelnemerslijsten voor het afdrukken van badges of follow-ups na het evenement.
Verkoopanalyses
Monitor ticketverkoop, inkomsten en trends in bezoekersaantallen in realtime met ingebouwde dashboards en rapportage per evenement.
REST API & Webhooks
Integreer Hi.Events met CRM's, maillijsten of aangepaste workflows via een gedocumenteerde REST API en webhook-systeem.
Waarom Hi.Events op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.