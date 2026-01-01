Tunarr verandert de films, series en clips die al in je Plex-, Jellyfin- of Emby-bibliotheken staan in geplande live tv-kanalen die zich gedragen als een traditioneel kabelaanbod. Via een browsergebaseerde interface programmeer je tijdvakken, bouw je cyclische en blok-shuffles, voeg je mid-roll opvulling in en beheer je themakanalen — en presenteer je het resultaat als een HDHomeRun-compatibele tuner of een M3U-afspeellijst die elke IPTV-client kan afspelen.

Als de moderne opvolger van dizqueTV is Tunarr herschreven op een snellere server met een nieuwe web-UI, native FFmpeg-transcodering en doorlopend onderhoud. Tunarr zelf hosten op een VPS zorgt ervoor dat de tuner overal bereikbaar is, laat je kanalen 24 uur per dag draaien zonder een thuismachine te bezetten, en raakt nooit de originele bestanden op je mediaservers aan.