Implementeer Tunarr met één-klik-installatie.
Maak aangepaste live tv-kanalen vanuit je Plex-, Jellyfin- en Emby-bibliotheken met HDHomeRun-emulatie.
Kies een VPS-plan voor Tunarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tunarr kunt bouwen
Tunarr verandert de films, series en clips die al in je Plex-, Jellyfin- of Emby-bibliotheken staan in geplande live tv-kanalen die zich gedragen als een traditioneel kabelaanbod. Via een browsergebaseerde interface programmeer je tijdvakken, bouw je cyclische en blok-shuffles, voeg je mid-roll opvulling in en beheer je themakanalen — en presenteer je het resultaat als een HDHomeRun-compatibele tuner of een M3U-afspeellijst die elke IPTV-client kan afspelen.
Als de moderne opvolger van dizqueTV is Tunarr herschreven op een snellere server met een nieuwe web-UI, native FFmpeg-transcodering en doorlopend onderhoud. Tunarr zelf hosten op een VPS zorgt ervoor dat de tuner overal bereikbaar is, laat je kanalen 24 uur per dag draaien zonder een thuismachine te bezetten, en raakt nooit de originele bestanden op je mediaservers aan.
Belangrijkste kenmerken van Tunarr
Multibronkanalen
Haal programma's op van Plex, Jellyfin en Emby naar één virtueel kanaal zonder de onderliggende mediabestanden te kopiëren of te hercoderen.
HDHomeRun emulatie
Tunarr bootst een HDHomeRun netwerktuner na, zodat Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR en andere clients deze automatisch oppikken.
Geavanceerde planning
Programmeer kanalen met tijdslots, willekeurige volgordes, blokken willekeurig door elkaar en thema-uitzendingen die zich dagen of weken achter elkaar kunnen herhalen.
Tussenrolopvulling
Voeg commercials, bumpers of interstitials in tussen programma's om een authentiek uitzendgevoel na te bootsen op elk kanaal.
FFmpeg-transcodering
Ingebouwde FFmpeg-pijplijnen converteren en voegen programma's on-the-fly samen, met optionele hardwareversnelling op ondersteunde GPU's.
M3U-playlistuitvoer
Exporteer elk kanaal als een M3U-afspeellijst voor weergave in VLC, Kodi, Tivimate en elke andere standaardconforme IPTV-client.
Waarom Tunarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.