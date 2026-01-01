MistServer is een open-source, complete streamingmediatoolkit, ontworpen voor het bouwen van internetstreamingtoepassingen. Het ondersteunt een breed scala aan invoer- en uitvoerprotocollen — waaronder RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT en RTSP — waardoor je media kunt opnemen, verwerken en leveren aan elke speler of elk apparaat. Een ingebouwde web-UI op poort 4242 biedt complete serverconfiguratie, streambeheer en realtime monitoring zonder extra tools.

Ontworpen voor ontwikkelaars die over-the-top (OTT) streamingtoepassingen bouwen, is MistServer lichtgewicht, modulair en gratis te gebruiken voor elk doel, inclusief commercieel gebruik. Zelf hosten op je VPS geeft je volledige controle over je streaminginfrastructuur zonder kosten per kijker of afhankelijkheden van derden.