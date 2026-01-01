Implementeer MistServer met één klik.
Volledig uitgeruste, open source mediakit voor het bouwen en leveren van stabiele internetstreamingapplicaties op grote schaal.
Kies een VPS-plan voor MistServer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MistServer kunt bouwen
MistServer is een open-source, complete streamingmediatoolkit, ontworpen voor het bouwen van internetstreamingtoepassingen. Het ondersteunt een breed scala aan invoer- en uitvoerprotocollen — waaronder RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT en RTSP — waardoor je media kunt opnemen, verwerken en leveren aan elke speler of elk apparaat. Een ingebouwde web-UI op poort 4242 biedt complete serverconfiguratie, streambeheer en realtime monitoring zonder extra tools.
Ontworpen voor ontwikkelaars die over-the-top (OTT) streamingtoepassingen bouwen, is MistServer lichtgewicht, modulair en gratis te gebruiken voor elk doel, inclusief commercieel gebruik. Zelf hosten op je VPS geeft je volledige controle over je streaminginfrastructuur zonder kosten per kijker of afhankelijkheden van derden.
Belangrijkste kenmerken van MistServer
Ondersteuning voor meerdere protocollen
Streams opnemen en leveren via RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT en RTSP vanaf één enkele server zonder plug-inconfiguratie.
Webgebaseerde configuratie
Configureer streams, beheer invoer en monitor serverprestaties vanuit de ingebouwde webinterface zonder commandoregeltoegang.
Lage Latentie Streaming
SRT- en WebRTC-uitvoeropties maken streaming met subseconde latentie mogelijk voor live evenementen en interactieve applicaties.
OTT-applicatie gereed
Gebouwd voor ontwikkelaars die OTT-streamingplatforms bouwen, beheert MistServer de mediabezorgingslaag, zodat je je kunt richten op jouw applicatie.
Modulaire architectuur
Verwijder ongebruikte protocolbinaire bestanden om de servervoetafdruk te verkleinen, en behoud alleen de streamingprotocollen die je applicatie vereist.
Waarom MistServer op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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