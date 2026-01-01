Razzia is een open-source, zelf-gehost realtime quizplatform, ontworpen voor live evenementen, teambijeenkomsten en klaslokaalsessies. Een host creëert een gameroom via het met een wachtwoord beveiligde managerdashboard, deelt de roomcode met deelnemers en bepaalt het tempo van de quiz — alles draait in elke moderne browser zonder dat deelnemers een app hoeven te downloaden.

Door Razzia op je eigen VPS te hosten, blijven je quizinhoud en deelnemersgegevens privé, zonder kosten per spel of afhankelijkheid van een dienst van derden. De lichtgewicht single-container-implementatie maakt het praktisch voor zowel ad-hoc-evenementen als reguliere terugkerende teamactiviteiten.