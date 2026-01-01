Implementeer Razzia met één klik.
Zelfgehoste realtime quizplatform voor het organiseren van multiplayer quiz-evenementen vanaf je eigen VPS.
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Wat je met Razzia kunt bouwen
Razzia is een open-source, zelf-gehost realtime quizplatform, ontworpen voor live evenementen, teambijeenkomsten en klaslokaalsessies. Een host creëert een gameroom via het met een wachtwoord beveiligde managerdashboard, deelt de roomcode met deelnemers en bepaalt het tempo van de quiz — alles draait in elke moderne browser zonder dat deelnemers een app hoeven te downloaden.
Door Razzia op je eigen VPS te hosten, blijven je quizinhoud en deelnemersgegevens privé, zonder kosten per spel of afhankelijkheid van een dienst van derden. De lichtgewicht single-container-implementatie maakt het praktisch voor zowel ad-hoc-evenementen als reguliere terugkerende teamactiviteiten.
Belangrijkste kenmerken van Razzia
Realtime multiplayer
WebSocket-gestuurde live gameplay levert vragen en scores aan alle deelnemers tegelijkertijd zonder merkbare vertraging, zelfs via verschillende netwerken.
Geen app nodig
Deelnemers doen direct mee via elke moderne browser met een ruimtecode — geen account, geen installatie en geen aanmeldingsgedoe voordat de quiz begint.
Managerdashboard
De wachtwoordbeveiligde /manager-interface geeft de host volledige controle over het spelverloop — rondes starten, vooruitspoelen en beëindigen op hun eigen tempo.
Aangepaste Quizinhoud
Definieer quizzen als JSON-bestanden die op je server zijn opgeslagen, waardoor je volledige eigendom hebt over vragen, antwoorden en scores zonder vendor lock-in.
Gelijktijdige kamers
Draai meerdere onafhankelijke gamerooms vanaf één instantie, zodat één implementatie meerdere teams of sessies tegelijkertijd kan bedienen.
Waarom Razzia op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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