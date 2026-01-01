Implementeer EmonCMS met één-klik-installatie.
Open-source web-app voor het loggen en visualiseren van energie-, temperatuur- en omgevingssensorgegevens over tijd.
Kies een VPS-plan voor EmonCMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EmonCMS kunt bouwen
EmonCMS is de open-source backend van het OpenEnergyMonitor-project, specifiek gebouwd voor tijdreeksenergie-, temperatuur- en omgevingsgegevens. In tegenstelling tot algemene dashboards is elk onderdeel — van inputverwerkingspijplijnen tot PHPFina- en PHPTimeSeries-opslag-engines — afgestemd op jarenlange sensorgegevens met hoge resolutie op bescheiden hardware.
Zelf EmonCMS hosten op een VPS houdt huishoudelijke, zonne-energie-, warmtepomp- en IoT-metingen volledig onder jouw controle, zonder per-feed-limieten of cloudabonnementen. De gebundelde MQTT-broker, MariaDB en Redis-stack accepteert gegevens van emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant en elke HTTP- of MQTT-compatibele sensor.
Belangrijkste kenmerken van EmonCMS
Tijdreeksfeeds
Aangepaste PHPFina- en PHPTimeSeries-engines slaan jaren aan hoge-resolutie sensorwaarden veel efficiënter op dan een algemene SQL-database.
MQTT- en HTTP-ingangen
Ontvang gegevens van emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, of elk apparaat dat MQTT kan publiceren of een HTTP API kan aanroepen.
Invoerverwerking
Koppel eenheidsconversies, vermogen-naar-energie accumulatoren, snelheidslimieten en virtuele feeds aan elkaar zonder code of externe scripts te schrijven.
Dashboards en grafieken
Drag-and-drop-dashboardeditor met multi-series-grafieken, meters en staafdiagrammen voor live en historische sensorvisualisatie.
Apps voor energiegebruik
Kant-en-klare apps voor zonnepanelen, warmtepompen, elektrische voertuigen en huishoudelijk verbruik bieden inzichten zonder handmatige configuratie.
REST API en exporten
Lees en schrijf elke feed via een gedocumenteerde REST API en exporteer ruwe CSV-gegevens voor offline analyse of back-up.
Waarom EmonCMS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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