EmonCMS is de open-source backend van het OpenEnergyMonitor-project, specifiek gebouwd voor tijdreeksenergie-, temperatuur- en omgevingsgegevens. In tegenstelling tot algemene dashboards is elk onderdeel — van inputverwerkingspijplijnen tot PHPFina- en PHPTimeSeries-opslag-engines — afgestemd op jarenlange sensorgegevens met hoge resolutie op bescheiden hardware.

Zelf EmonCMS hosten op een VPS houdt huishoudelijke, zonne-energie-, warmtepomp- en IoT-metingen volledig onder jouw controle, zonder per-feed-limieten of cloudabonnementen. De gebundelde MQTT-broker, MariaDB en Redis-stack accepteert gegevens van emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant en elke HTTP- of MQTT-compatibele sensor.