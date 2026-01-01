ChronoFrame is een moderne open-source fotogalerij gebouwd voor fotografen die een mooie, metadata-bewuste thuisbasis willen voor hun werk zonder het over te geven aan een cloudservice. Gebouwd op Nuxt 4 met een snelle afbeeldingspipeline, parseert het automatisch EXIF bij upload, reverse-geocodet het opnamelocaties, genereert het ThumbHash-placeholders voor direct laden, en ondersteunt het Live en Motion Photos naast JPEG, PNG en HEIC/HEIF.

ChronoFrame draaien op jouw VPS houdt originele bestanden in volledige resolutie, GPS-coördinaten en kijkgeschiedenis onder jouw controle — geen abonnement, geen limieten per foto, geen scanning door derden. Foto's kunnen op een lokale schijf of elke S3-compatibele bucket staan, en de inbegrepen verkenningskaart verandert elke reis in een doorzoekbare tijdlijn van waar elk frame is vastgelegd.