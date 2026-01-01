Implementeer ChronoFrame met één klik installatie.
Zelfgehoste fotogalerij met automatische EXIF-parsing, omgekeerde geocodering en een interactieve ontdekkingskaart voor fotografen.
Kies een VPS-plan voor ChronoFrame
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ChronoFrame kunt bouwen
ChronoFrame is een moderne open-source fotogalerij gebouwd voor fotografen die een mooie, metadata-bewuste thuisbasis willen voor hun werk zonder het over te geven aan een cloudservice. Gebouwd op Nuxt 4 met een snelle afbeeldingspipeline, parseert het automatisch EXIF bij upload, reverse-geocodet het opnamelocaties, genereert het ThumbHash-placeholders voor direct laden, en ondersteunt het Live en Motion Photos naast JPEG, PNG en HEIC/HEIF.
ChronoFrame draaien op jouw VPS houdt originele bestanden in volledige resolutie, GPS-coördinaten en kijkgeschiedenis onder jouw controle — geen abonnement, geen limieten per foto, geen scanning door derden. Foto's kunnen op een lokale schijf of elke S3-compatibele bucket staan, en de inbegrepen verkenningskaart verandert elke reis in een doorzoekbare tijdlijn van waar elk frame is vastgelegd.
Belangrijkste kenmerken van ChronoFrame
Interactieve verkenningskaart
Elke geotagde foto verschijnt op een interactieve MapLibre-kaart, zodat je je bibliotheek kunt doorbladeren op locatie in plaats van eindeloze tijdlijnen door te scrollen.
Automatische EXIF-parsing
Opnametijd, camerabody, lens, brandpuntsafstand, diafragma en GPS-coördinaten worden geëxtraheerd bij het uploaden en geïndexeerd voor snel filteren en zoeken.
Omgekeerde geocodering
GPS-coördinaten worden via Nominatim of Mapbox omgezet in menselijk leesbare plaatsnamen, zodat elke foto automatisch wordt gelabeld met stad en land.
Live en bewegende foto's
Native ondersteuning voor iPhone Live Photos en Android Motion Photos behoudt de korte video naast de stilstaande afbeelding, zodat herinneringen worden afgespeeld zoals ze zijn vastgelegd.
Flexibele opslagbackends
Sla originelen op op een lokale schijf, elke S3-compatibele objectopslag, of OpenList — wissel van backends zonder de galerij-URL te wijzigen of metadata te verliezen.
Waarom ChronoFrame op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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