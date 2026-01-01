Implementeer MariaDB met één-klik installatie.
Open-source relationele database en directe vervanging voor MySQL, vertrouwd door miljoenen implementaties wereldwijd.
Kies een VPS-plan voor MariaDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MariaDB kunt bouwen
MariaDB is een van de meest gebruikte relationele databases ter wereld, ontwikkeld door de oorspronkelijke MySQL-ontwikkelaars om permanent open source te blijven. Het biedt volledige ACID-compliance, MySQL-compatibiliteit, meerdere opslag-engines en enterprise-functies zoals Galera Cluster voor hoge beschikbaarheid — waardoor het een solide basis vormt voor webapplicaties, SaaS-platforms en dataworkloads van elke omvang.
MariaDB draaien op je eigen VPS geeft je dedicated databaseressources, directe controle over configuratie en tuning, en een gedeelde databaseserver die toegankelijk is voor al je applicaties — zonder de overhead en de per-resource-prijsstelling van beheerde databaseservices.
Belangrijkste kenmerken van MariaDB
MySQL-compatibiliteit
Drop-in vervanging voor MySQL betekent dat bestaande applicaties, stuurprogramma's en tooling werken zonder codewijzigingen.
ACID-transacties
Volledige transactionele ondersteuning met InnoDB garandeert gegevensintegriteit voor applicaties die zich geen inconsistente status kunnen veroorloven.
Galera Cluster
Ingebouwde multi-master-replicatie voor implementaties met hoge beschikbaarheid die databasebewerkingen zonder downtime nodig hebben.
Meerdere Opslagengines
Kies uit InnoDB, Aria, ColumnStore en meer om de opslagengine af te stemmen op elk workloadtype.
JSON en Ruimtelijke gegevens
Native JSON-datatype en ruimtelijke indexen ondersteunen moderne applicatie-datamodellen naast traditionele relationele data.
Waarom MariaDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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