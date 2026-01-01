MariaDB is een van de meest gebruikte relationele databases ter wereld, ontwikkeld door de oorspronkelijke MySQL-ontwikkelaars om permanent open source te blijven. Het biedt volledige ACID-compliance, MySQL-compatibiliteit, meerdere opslag-engines en enterprise-functies zoals Galera Cluster voor hoge beschikbaarheid — waardoor het een solide basis vormt voor webapplicaties, SaaS-platforms en dataworkloads van elke omvang.

MariaDB draaien op je eigen VPS geeft je dedicated databaseressources, directe controle over configuratie en tuning, en een gedeelde databaseserver die toegankelijk is voor al je applicaties — zonder de overhead en de per-resource-prijsstelling van beheerde databaseservices.