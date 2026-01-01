Implementeer Horilla met één klik installatie.
Gratis open-source HR- en CRM-platform voor werknemers, salarisadministratie, werving en aanwezigheidsregistratie.
Kies een VPS-plan voor Horilla
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Horilla kunt bouwen
Horilla is een volledig open-source Human Resource Management en CRM-platform, gebouwd op Django en PostgreSQL. Het verenigt de volledige levenscyclus van medewerkers — werving, onboarding, aanwezigheid, verlof, salarisadministratie, prestatiebeheer, helpdesk en offboarding — naast een ingebouwde CRM voor verkooppijplijnen en klantgegevens, ter vervanging van verschillende SaaS-tools met één zelf-gehoste stack.
Horilla zelf hosten op je eigen VPS houdt gevoelige werknemersgegevens, salarissen en klantgegevens onder jouw directe controle, zonder kosten per gebruiker. Je behoudt volledige databasetoegang voor aangepaste rapportage en integraties, plus de vrijheid om modules uit te breiden zonder te wachten op vendor roadmaps.
Belangrijkste kenmerken van Horilla
Werving en onboarding
Volg vacatures, kandidatenpijplijnen, interviewfasen en onboardingtaken zonder een aparte ATS of onboardingtool.
Aanwezigheid en verlof
Beheer ploegenroosters, biometrische aanwezigheidsregistratie, verlofregelingen en goedkeuringsworkflows voor het gehele personeelsbestand.
Ingebouwde salarisadministratie
Configureer contracten, toelagen, inhoudingen en belastingregels, en voer vervolgens salariscycli uit met salarisstrookgeneratie direct in Horilla.
Prestaties en doelen
Definieer KPI's en OKR's, voer 360-graden feedbackcycli uit en koppel individuele doelen aan organisatiedoelstellingen.
Geïntegreerde CRM
Beheer leads, kansen, klantaccounts en verkooppijplijnen naast HR-gegevens in één uniforme database.
Modulaire REST API
Elke module wordt geleverd met een gedocumenteerde REST API voor het integreren van Horilla met salarisverwerkers, identiteitssystemen en BI-tools.
Waarom Horilla op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.