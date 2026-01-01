Horilla is een volledig open-source Human Resource Management en CRM-platform, gebouwd op Django en PostgreSQL. Het verenigt de volledige levenscyclus van medewerkers — werving, onboarding, aanwezigheid, verlof, salarisadministratie, prestatiebeheer, helpdesk en offboarding — naast een ingebouwde CRM voor verkooppijplijnen en klantgegevens, ter vervanging van verschillende SaaS-tools met één zelf-gehoste stack.

Horilla zelf hosten op je eigen VPS houdt gevoelige werknemersgegevens, salarissen en klantgegevens onder jouw directe controle, zonder kosten per gebruiker. Je behoudt volledige databasetoegang voor aangepaste rapportage en integraties, plus de vrijheid om modules uit te breiden zonder te wachten op vendor roadmaps.