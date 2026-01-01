MeTube is een browsergebaseerde frontend voor yt-dlp waarmee je video's kunt downloaden van YouTube en meer dan 1.000 andere platforms vanaf elk apparaat zonder software te installeren. Het ondersteunt kwaliteitsselectie tot 4K, extractie van alleen audio naar MP3, downloads van afspeellijsten en kanalen, en een real-time downloadwachtrij met voortgangsregistratie — allemaal vanuit een schone, mobielvriendelijke interface.

MeTube zelf hosten op je VPS betekent dat downloads draaien met datacentersnelheden, bestanden server-side worden opgeslagen voor later ophalen, en de service blijft werken wanneer platforms veranderen — onafhankelijk van browserextensies die kapotgaan of commerciële downloadtools die kwaliteitsbeperkingen opleggen en accounts vereisen.