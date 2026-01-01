Implementeer MeTube met een één-klik-installatie.
Zelfgehoste webinterface voor het downloaden van video's van YouTube en meer dan 1.000 andere sites via yt-dlp.
Kies een VPS-plan voor MeTube
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MeTube kunt bouwen
MeTube is een browsergebaseerde frontend voor yt-dlp waarmee je video's kunt downloaden van YouTube en meer dan 1.000 andere platforms vanaf elk apparaat zonder software te installeren. Het ondersteunt kwaliteitsselectie tot 4K, extractie van alleen audio naar MP3, downloads van afspeellijsten en kanalen, en een real-time downloadwachtrij met voortgangsregistratie — allemaal vanuit een schone, mobielvriendelijke interface.
MeTube zelf hosten op je VPS betekent dat downloads draaien met datacentersnelheden, bestanden server-side worden opgeslagen voor later ophalen, en de service blijft werken wanneer platforms veranderen — onafhankelijk van browserextensies die kapotgaan of commerciële downloadtools die kwaliteitsbeperkingen opleggen en accounts vereisen.
Belangrijkste kenmerken van MeTube
1.000+ ondersteunde sites
Download van YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud en meer dan duizend andere video- en audioplatforms.
Kwaliteit Tot 4K
Kies de exacte resolutie en het formaat dat je nodig hebt, inclusief alleen-audio-extractie naar MP3 of andere formaten.
Afspeellijstdownloads
Zet een hele afspeellijst of kanaal in de wachtrij voor batchdownloaden en laat de server het op de achtergrond verwerken.
Toegang via de browser
Geen clientsoftware nodig — beheer downloads vanaf elke telefoon, tablet of computer met een webbrowser.
Datacenter downloadsnelheden
Downloads draaien op je VPS met volledige serverbandbreedte, waardoor je lokale apparaat en internetverbinding worden ontlast.
Waarom MeTube op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.