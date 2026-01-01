Implementeer Docmost met één-klik-installatie.
Open source samenwerkend wikiplatform met realtime gezamenlijk bewerken, diagrammen en teamruimtes.
Kies een VPS-plan voor Docmost
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Docmost kunt bouwen
Docmost is een modern, open-source alternatief voor Notion en Confluence, ontworpen voor teams die behoefte hebben aan real-time gezamenlijk bewerken zonder de privacy-nadelen van cloud-gehoste platforms. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd dezelfde pagina bewerken met conflictvrije synchronisatie, terwijl 'spaces' zorgen voor een duidelijke scheiding tussen teams, projecten of afdelingen.
Docmost zelf hosten op je VPS betekent dat je interne documentatie, architectonische beslissingen en gevoelige kennisbankinhoud je infrastructuur nooit verlaten. De meegeleverde PostgreSQL-database en Redis-cache leveren de prestaties en betrouwbaarheid die gezamenlijk bewerken vereist, waarbij persistente opslag je documentatie beschermt bij updates.
Belangrijkste kenmerken van Docmost
Realtime co-bewerking
Meerdere teamleden kunnen dezelfde pagina tegelijkertijd bewerken met conflictvrije synchronisatie die direct en natuurlijk aanvoelt.
Ingebouwde diagramfunctie
Draw.io, Excalidraw en Mermaid zijn direct beschikbaar in de editor, zodat visuele documentatie naast geschreven inhoud blijft staan.
Ruimtegebaseerde organisatie
Scheid inhoud per team, project of afdeling met individuele ruimtes, elk met hun eigen leden en machtigingsinstellingen.
Granulaire rechten
Gebruikersgroepen en toegangscontroles op paginaniveau laten je de juiste inhoud delen met de juiste mensen binnen je organisatie.
Volledige versiegeschiedenis
Elke wijziging wordt vastgelegd, zodat je eerdere revisies kunt bekijken of op elk moment een vorige versie van elke pagina kunt herstellen.
Waarom Docmost op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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