Docmost is een modern, open-source alternatief voor Notion en Confluence, ontworpen voor teams die behoefte hebben aan real-time gezamenlijk bewerken zonder de privacy-nadelen van cloud-gehoste platforms. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd dezelfde pagina bewerken met conflictvrije synchronisatie, terwijl 'spaces' zorgen voor een duidelijke scheiding tussen teams, projecten of afdelingen.

Docmost zelf hosten op je VPS betekent dat je interne documentatie, architectonische beslissingen en gevoelige kennisbankinhoud je infrastructuur nooit verlaten. De meegeleverde PostgreSQL-database en Redis-cache leveren de prestaties en betrouwbaarheid die gezamenlijk bewerken vereist, waarbij persistente opslag je documentatie beschermt bij updates.