COPS (Calibre OPDS PHP Server) is een snel, alleen-lezen alternatief voor de ingebouwde Calibre-inhoudsserver. Het ontsluit een bestaande Calibre-bibliotheek — het standaard metadata.db -bestand — via een eenvoudige HTML-interface voor browsers en een OPDS-feed voor e-boeklezers zoals Moon+ Reader, KyBook, Aldiko en Marvin. Omdat het op pure PHP draait zonder eigen database, blijft het responsief op bescheiden hardware en start het in enkele seconden.

COPS zelf hosten op een VPS geeft mobiele e-boeklezers een snel cataloguseindpunt zonder een Calibre-desktopinstantie draaiende te houden, en past natuurlijk bij Calibre-Web voor gebruikers die een alleen-lezen openbare catalogus willen, gescheiden van hun volledige beheer-UI.