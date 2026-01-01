Implementeer COPS met een één-klik-installatie.
Lichtgewicht PHP OPDS en HTML-server voor je Calibre e-boekbibliotheek, geoptimaliseerd voor shared hosting en configuraties met weinig middelen.
Kies een VPS-plan voor COPS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met COPS kunt bouwen
COPS (Calibre OPDS PHP Server) is een snel, alleen-lezen alternatief voor de ingebouwde Calibre-inhoudsserver. Het ontsluit een bestaande Calibre-bibliotheek — het standaard
metadata.db-bestand — via een eenvoudige HTML-interface voor browsers en een OPDS-feed voor e-boeklezers zoals Moon+ Reader, KyBook, Aldiko en Marvin. Omdat het op pure PHP draait zonder eigen database, blijft het responsief op bescheiden hardware en start het in enkele seconden.
COPS zelf hosten op een VPS geeft mobiele e-boeklezers een snel cataloguseindpunt zonder een Calibre-desktopinstantie draaiende te houden, en past natuurlijk bij Calibre-Web voor gebruikers die een alleen-lezen openbare catalogus willen, gescheiden van hun volledige beheer-UI.
Belangrijkste kenmerken van COPS
Native OPDS-feed
Ingebouwde OPDS 1.1-catalogus zodat mobiele leesapps direct uit je Calibre-bibliotheek kunnen bladeren, zoeken en downloaden.
Leest Calibre metadata.db
Wijst direct naar dezelfde SQLite-database die Calibre gebruikt — geen import, geen dubbele bibliotheek, geen synchronisatiestap.
Lichtgewicht voetafdruk
Pure PHP zonder externe database, zodat het snel blijft op kleine VPS-plannen en bibliotheken met duizenden titels verwerkt.
Browserlezer
Leest EPUB-bestanden direct in de browser via Monocle, zodat gebruikers boeken kunnen proeven zonder eerst te downloaden.
Aangepaste thema's en configuratie
Aanpasbaar per instantie via
local.php — kies een thema, stel de paginagrootte in, beperk de toegang, of toon meerdere databases tegelijk.
Waarom COPS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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