Implementeer Errbit met een één-klik-installatie.
Zelf-gehoste Airbrake-compatibele foutenvanger voor Ruby-, Rails-, Python-, JavaScript- en PHP-applicaties.
Kies een VPS-plan voor Errbit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Errbit kunt bouwen
Errbit is een open-source foutentracker, gebouwd als een directe vervanging voor de Airbrake API. Elke Airbrake-compatibele notifier — inclusief de officiële gem voor Ruby en Rails, airbrake-js voor de browser en Node, en communitybibliotheken voor Python, PHP en meer — kan naar jouw Errbit-instantie wijzen in plaats van een SaaS-eindpunt en onmiddellijk beginnen met het streamen van uitzonderingen, stack-traces en request-context naar een uniform dashboard.
Het zelf hosten van Errbit op een VPS houdt volledige stack-traces, gebruikersdetails en parameterdumps onder jouw controle, in plaats van gevoelige productiedata over te dragen aan een externe dienst. Errbit groepeert dubbele meldingen in enkele foutrecords, ondersteunt per-app notificatieregels en integreert met GitHub, GitLab en andere issue-trackers, zodat bugs rechtstreeks van productie in jouw bestaande workflow terechtkomen.
Belangrijkste kenmerken van Errbit
Airbrake API-compatibel
Richt elke bestaande Airbrake-notifier op Errbit zonder codewijzigingen — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP en communitybibliotheken werken allemaal direct.
Slimme foutgroepering
Configureerbare fingerprinting dedupliceert identieke uitzonderingen over implementaties, omgevingen en instanties heen, zodat je handelt naar grondoorzaken in plaats van herhaalde ruis.
Multi-app-isolatie
Volg fouten van veel services in één enkele Errbit-instantie, met omgevingen per app, watchers, meldingdrempels en toegangscontroles.
Issue tracker-integratie
Maak GitHub-, GitLab-, Bitbucket-, Jira-, Pivotal-, Redmine- en Trac-issues direct vanuit een Errbit-fout om productiebugs zichtbaar te houden in je bestaande workflow.
OAuth- en LDAP-login
Authenticeer gebruikers via GitHub, Google of LDAP en richt accounts in vanuit je GitHub-organisatie zonder een aparte identiteitsopslag te beheren.
E-mail- en webhookmeldingen
Breng volgers per e-mail op de hoogte bij configureerbare drempelwaarden en push meldingen naar Slack, HipChat, Campfire, of aangepaste webhooks voor chat-georiënteerde teams.
Waarom Errbit op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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