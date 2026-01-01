Errbit is een open-source foutentracker, gebouwd als een directe vervanging voor de Airbrake API. Elke Airbrake-compatibele notifier — inclusief de officiële gem voor Ruby en Rails, airbrake-js voor de browser en Node, en communitybibliotheken voor Python, PHP en meer — kan naar jouw Errbit-instantie wijzen in plaats van een SaaS-eindpunt en onmiddellijk beginnen met het streamen van uitzonderingen, stack-traces en request-context naar een uniform dashboard.

Het zelf hosten van Errbit op een VPS houdt volledige stack-traces, gebruikersdetails en parameterdumps onder jouw controle, in plaats van gevoelige productiedata over te dragen aan een externe dienst. Errbit groepeert dubbele meldingen in enkele foutrecords, ondersteunt per-app notificatieregels en integreert met GitHub, GitLab en andere issue-trackers, zodat bugs rechtstreeks van productie in jouw bestaande workflow terechtkomen.