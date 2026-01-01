Implementeer EMQX met één-klik installatie.
Hoogwaardige open source MQTT-broker voor IoT en realtime-berichtenuitwisseling met een ingebouwd webbeheerdashboard.
Kies een VPS-plan voor EMQX
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EMQX kunt bouwen
EMQX is een zeer schaalbare, open-source MQTT-message broker ontworpen voor IoT, industriële automatisering en realtime datastreaming. Het verwerkt miljoenen gelijktijdige MQTT-verbindingen met een latentie van minder dan een milliseconde en ondersteunt MQTT 3.1, 3.1.1 en 5.0, samen met MQTT over WebSockets. Een ingebouwde regelengine laat je apparaatberichten verwerken, routeren en transformeren zonder backendcode te schrijven, door direct verbinding te maken met databases, cloudservices en HTTP-endpoints.
Het meegeleverde webdashboard biedt een uitgebreide beheerinterface voor het realtime monitoren van clusterstatus, verbindingsstatistieken, abonnementenbomen en regelengine-stromen. Door EMQX zelf te hosten op je VPS krijg je volledige controle over je IoT-berichtinfrastructuur — geen cloudkosten per bericht, geen vendor lock-in en volledige zichtbaarheid in je apparaatcommunicatielaag.
Belangrijkste kenmerken van EMQX
MQTT 5.0 Ondersteuning
Volledige MQTT 5.0 implementatie inclusief sessieverval, berichtverval, redencodes, gedeelde abonnementen en aanvraag-/antwoordpatronen voor moderne IoT-toepassingen.
Ingebouwde Regelengine
Verwerk, filter en routeer apparaatberichten met behulp van SQL-achtige regels die gegevens doorsturen naar databases, Kafka, HTTP-webhooks of andere MQTT-brokers zonder aangepaste code.
MQTT over WebSockets
Verbind webbrowsers en JavaScript-clients direct met EMQX via beveiligde WebSocket-verbindingen, waardoor realtime IoT-dashboards mogelijk worden zonder een aparte bridge.
Webbeheer Dashboard
Bewaak het aantal verbindingen, abonnementenbomen, berichtensnelheden en de prestaties van de regelengine in realtime via de ingebouwde administratieve webinterface.
Hoge gelijktijdigheid
EMQX verwerkt miljoenen gelijktijdige apparaatverbindingen op één node, waardoor het geschikt is voor alles van kleine domotica-opstellingen tot grootschalige industriële implementaties.
Waarom EMQX op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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