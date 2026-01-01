EMQX is een zeer schaalbare, open-source MQTT-message broker ontworpen voor IoT, industriële automatisering en realtime datastreaming. Het verwerkt miljoenen gelijktijdige MQTT-verbindingen met een latentie van minder dan een milliseconde en ondersteunt MQTT 3.1, 3.1.1 en 5.0, samen met MQTT over WebSockets. Een ingebouwde regelengine laat je apparaatberichten verwerken, routeren en transformeren zonder backendcode te schrijven, door direct verbinding te maken met databases, cloudservices en HTTP-endpoints.

Het meegeleverde webdashboard biedt een uitgebreide beheerinterface voor het realtime monitoren van clusterstatus, verbindingsstatistieken, abonnementenbomen en regelengine-stromen. Door EMQX zelf te hosten op je VPS krijg je volledige controle over je IoT-berichtinfrastructuur — geen cloudkosten per bericht, geen vendor lock-in en volledige zichtbaarheid in je apparaatcommunicatielaag.