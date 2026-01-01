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Open-source web-UI voor het beheren en monitoren van Apache Kafka-clusters, opvolger van het populaire Provectus kafka-ui project.

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100 GB NVMe-schijfruimte
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KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
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Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Kafbat Kafka UI kunt bouwen

Kafbat Kafka UI is een gratis, open-source webdashboard voor het beheren van Apache Kafka-clusters. Als de door de community gedreven opvolger van Provectus kafka-ui biedt het een verfijnde interface voor het inspecteren van brokers, het beheren van topics, het doorbladeren van berichten en het bijhouden van de achterstand van consumentengroepen — allemaal zonder commandoregeltools. De ondersteuning voor meerdere clusters stelt je in staat om elke Kafka-omgeving vanuit één enkel overzicht te beheren.

Door Kafbat Kafka UI zelf te hosten op je eigen VPS blijven je berichtgegevens en clusterreferenties volledig binnen je infrastructuur. Deze template bundelt een Kafka-broker met één node die draait in KRaft-modus (geen ZooKeeper vereist), waardoor je een productieklare Kafka-stack krijgt die met één klik klaar is voor gebruik.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Kafbat Kafka UI

Onderwerpbeheer

Creëer, configureer en verwijder onderwerpen met real-time partitie- en replicatie-instellingen zonder de Kafka CLI aan te raken.

Berichtbrowser

Verken Kafka-berichten in JSON-, platte tekst- of Avro-formaten met CEL-gebaseerde filtering om de exacte records te vinden die je nodig hebt.

Consumentengroep Monitoring

Volg de offsets van consumentengroepen, partitietoewijzingen en vertragingsstatistieken om verwerkingsknelpunten te detecteren voordat ze invloed hebben op downstream-systemen.

Multi-cluster Ondersteuning

Verbind meerdere Kafka-clusters met één dashboard en schakel er direct tussen voor gecentraliseerd inzicht over verschillende omgevingen.

KRaft-modus broker

Gebundelde Kafka-broker draait in KRaft-modus — geen ZooKeeper-afhankelijkheid — wat de implementatie vereenvoudigt en de operationele voetafdruk vermindert.

Waarom Kafbat Kafka UI op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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