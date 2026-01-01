Kafbat Kafka UI is een gratis, open-source webdashboard voor het beheren van Apache Kafka-clusters. Als de door de community gedreven opvolger van Provectus kafka-ui biedt het een verfijnde interface voor het inspecteren van brokers, het beheren van topics, het doorbladeren van berichten en het bijhouden van de achterstand van consumentengroepen — allemaal zonder commandoregeltools. De ondersteuning voor meerdere clusters stelt je in staat om elke Kafka-omgeving vanuit één enkel overzicht te beheren.

Door Kafbat Kafka UI zelf te hosten op je eigen VPS blijven je berichtgegevens en clusterreferenties volledig binnen je infrastructuur. Deze template bundelt een Kafka-broker met één node die draait in KRaft-modus (geen ZooKeeper vereist), waardoor je een productieklare Kafka-stack krijgt die met één klik klaar is voor gebruik.