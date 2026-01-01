Implementeer Kafbat Kafka UI met één-klik-installatie.
Open-source web-UI voor het beheren en monitoren van Apache Kafka-clusters, opvolger van het populaire Provectus kafka-ui project.
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Wat je met Kafbat Kafka UI kunt bouwen
Kafbat Kafka UI is een gratis, open-source webdashboard voor het beheren van Apache Kafka-clusters. Als de door de community gedreven opvolger van Provectus kafka-ui biedt het een verfijnde interface voor het inspecteren van brokers, het beheren van topics, het doorbladeren van berichten en het bijhouden van de achterstand van consumentengroepen — allemaal zonder commandoregeltools. De ondersteuning voor meerdere clusters stelt je in staat om elke Kafka-omgeving vanuit één enkel overzicht te beheren.
Door Kafbat Kafka UI zelf te hosten op je eigen VPS blijven je berichtgegevens en clusterreferenties volledig binnen je infrastructuur. Deze template bundelt een Kafka-broker met één node die draait in KRaft-modus (geen ZooKeeper vereist), waardoor je een productieklare Kafka-stack krijgt die met één klik klaar is voor gebruik.
Belangrijkste kenmerken van Kafbat Kafka UI
Onderwerpbeheer
Creëer, configureer en verwijder onderwerpen met real-time partitie- en replicatie-instellingen zonder de Kafka CLI aan te raken.
Berichtbrowser
Verken Kafka-berichten in JSON-, platte tekst- of Avro-formaten met CEL-gebaseerde filtering om de exacte records te vinden die je nodig hebt.
Consumentengroep Monitoring
Volg de offsets van consumentengroepen, partitietoewijzingen en vertragingsstatistieken om verwerkingsknelpunten te detecteren voordat ze invloed hebben op downstream-systemen.
Multi-cluster Ondersteuning
Verbind meerdere Kafka-clusters met één dashboard en schakel er direct tussen voor gecentraliseerd inzicht over verschillende omgevingen.
KRaft-modus broker
Gebundelde Kafka-broker draait in KRaft-modus — geen ZooKeeper-afhankelijkheid — wat de implementatie vereenvoudigt en de operationele voetafdruk vermindert.
Waarom Kafbat Kafka UI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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