Implementeer MicroRealEstate met één-klik-installatie.
Open source verhuurbeheer voor verhuurders: huurcontracten, huurprijzen, huurders en documentopslag op één zelf-gehost platform.
Kies een VPS-plan voor MicroRealEstate
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MicroRealEstate kunt bouwen
MicroRealEstate is een open-source vastgoedbeheerapplicatie die specifiek is gebouwd voor onafhankelijke verhuurders en kleine vastgoedteams. Het bundelt huurdersdossiers, huurcontracten, huurregistratie en documentgeneratie in één enkele zelf-gehoste werkomgeving, waardoor de kosten per eenheid en de compromissen op het gebied van gegevensdeling van commerciële vastgoedbeheer-SaaS komen te vervallen.
Door MicroRealEstate op je eigen VPS te hosten, houd je gevoelige huurdersinformatie, huurovereenkomsten en betalingsgeschiedenis volledig onder jouw controle. De microservices-architectuur scheidt duidelijk het verhuurdersportaal, huurdersportaal, de documentgenerator en de e-mailservice, waardoor het eenvoudig is om verhuur op elke schaal te beheren zonder terugkerende softwarekosten.
Belangrijkste kenmerken van MicroRealEstate
Leasebeheer
Genereer huurcontracten vanuit aanpasbare sjablonen en bewaar elk contract, elke wijziging en elk document dat aan elke huurovereenkomst is gekoppeld op één plek.
Huur betalingsregistratie
Registreer inkomende betalingen en bewaak achterstallige saldi voor elke eenheid, met geautomatiseerde kennisgeving en kwitantiegeneratie voor huurders.
Huurdersportaal
Toegewijde huurdergerichte interface laat huurders hun huurcontract inzien, betalingsgeschiedenis bekijken en bonnen downloaden zonder contact op te nemen met de verhuurder.
Aangepaste documenten
Stel mededelingen, brieven en aankondigingen op vanuit herbruikbare sjablonen, zodat de communicatie met huurders consistent en professioneel blijft.
Teamsamenwerking
Nodig medewerkers uit om de werkdruk van vastgoedbeheer te delen, waardoor het platform geschikt is voor zowel onafhankelijke verhuurders als vastgoedbedrijven.
E-mail notificaties
Verbind SMTP, Mailgun of Gmail om ontvangstbewijzen, massale meldingen en huurdersuitnodigingen direct vanuit de applicatie te verzenden.
Waarom MicroRealEstate op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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