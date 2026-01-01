MicroRealEstate is een open-source vastgoedbeheerapplicatie die specifiek is gebouwd voor onafhankelijke verhuurders en kleine vastgoedteams. Het bundelt huurdersdossiers, huurcontracten, huurregistratie en documentgeneratie in één enkele zelf-gehoste werkomgeving, waardoor de kosten per eenheid en de compromissen op het gebied van gegevensdeling van commerciële vastgoedbeheer-SaaS komen te vervallen.

Door MicroRealEstate op je eigen VPS te hosten, houd je gevoelige huurdersinformatie, huurovereenkomsten en betalingsgeschiedenis volledig onder jouw controle. De microservices-architectuur scheidt duidelijk het verhuurdersportaal, huurdersportaal, de documentgenerator en de e-mailservice, waardoor het eenvoudig is om verhuur op elke schaal te beheren zonder terugkerende softwarekosten.