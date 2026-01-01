Implementeer Readur met één klik.
Documentbeheersysteem dat OCR gebruikt om gescande bestanden en afbeeldingen om te zetten naar volledig doorzoekbare archieven.
Kies een VPS-plan voor Readur
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Readur kunt bouwen
Readur is een documentbeheerplatform dat OCR-technologie benut om papieren documenten, gescande bestanden en afbeeldingen om te zetten in doorzoekbare digitale archieven. Het accepteert PDF's, afbeeldingen en Office-bestanden via drag-and-drop upload of een automatische watch-map, extraheert tekst zonder de originele bestanden te wijzigen, en indexeert alles in PostgreSQL voor een snelle full-text zoekfunctie.
Door Readur zelf te hosten, houd je gevoelige documenten — juridische dossiers, medische dossiers, financiële bonnen — onder jouw exclusieve controle, zonder deze te uploaden naar OCR-diensten van derden die mogelijk kopieën bewaren of inhoud delen. Token-gebaseerde authenticatie en configureerbare OCR-instellingen geven je gedetailleerde controle over verwerkingsgelijktijdigheid, taaldetectie en bestandstypebeperkingen.
Belangrijkste kenmerken van Readur
OCR-tekstextractie
Extraheert automatisch tekst uit gescande PDF's en afbeeldingen, zodat elk document doorzoekbaar wordt zonder handmatige transcriptie.
Controlemapautomatisering
Zet bestanden in een bewaakte map en Readur verwerkt en indexeert ze automatisch, waardoor herhalende uploadstappen voor bulkimport worden geëlimineerd.
Voltekst zoeken
PostgreSQL-aangedreven fulltextzoekfunctie vindt direct relevante documenten in je volledige archief, met ingebouwde filtering en rangschikking.
Niet-destructieve verwerking
Originele bestanden blijven exact zoals geüpload — OCR-tekst wordt afzonderlijk opgeslagen zodat brondocumenten bit-voor-bit identiek blijven.
Ondersteuning voor meerdere formaten
Verwerkt PDF's, gangbare afbeeldingsformaten, platte tekst, RTF en Office-documenten in één uniform archief zonder formatspecifieke werkstromen.
Waarom Readur op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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