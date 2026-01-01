Readur is een documentbeheerplatform dat OCR-technologie benut om papieren documenten, gescande bestanden en afbeeldingen om te zetten in doorzoekbare digitale archieven. Het accepteert PDF's, afbeeldingen en Office-bestanden via drag-and-drop upload of een automatische watch-map, extraheert tekst zonder de originele bestanden te wijzigen, en indexeert alles in PostgreSQL voor een snelle full-text zoekfunctie.

Door Readur zelf te hosten, houd je gevoelige documenten — juridische dossiers, medische dossiers, financiële bonnen — onder jouw exclusieve controle, zonder deze te uploaden naar OCR-diensten van derden die mogelijk kopieën bewaren of inhoud delen. Token-gebaseerde authenticatie en configureerbare OCR-instellingen geven je gedetailleerde controle over verwerkingsgelijktijdigheid, taaldetectie en bestandstypebeperkingen.