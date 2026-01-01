Vitess is een open-source database-clustersysteem dat is gebouwd om MySQL horizontaal te schalen. Oorspronkelijk ontwikkeld door YouTube om miljarden queries per dag te verwerken, biedt het geautomatiseerde sharding, intelligente query-routing en connection pooling bovenop standaard MySQL-instanties zonder dat er wijzigingen op applicatieniveau nodig zijn.

Vitess zelf hosten op een VPS geeft je YouTube-kwaliteit database-schaalinfrastructuur voor applicaties met veel verkeer. Het verwerkt connection multiplexing om de databaseload te verminderen, ondersteunt online schemawijzigingen zonder downtime en biedt een uniforme query-interface over meerdere shards heen die voor je applicatie als één enkele database verschijnt.