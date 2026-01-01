Implementeer Vitess met één-klik-installatie.
Systeem voor databaseclustering en horizontale MySQL-schaalbaarheid met geautomatiseerde sharding, connection pooling en query routing.
Kies een VPS-plan voor Vitess
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Vitess kunt bouwen
Vitess is een open-source database-clustersysteem dat is gebouwd om MySQL horizontaal te schalen. Oorspronkelijk ontwikkeld door YouTube om miljarden queries per dag te verwerken, biedt het geautomatiseerde sharding, intelligente query-routing en connection pooling bovenop standaard MySQL-instanties zonder dat er wijzigingen op applicatieniveau nodig zijn.
Vitess zelf hosten op een VPS geeft je YouTube-kwaliteit database-schaalinfrastructuur voor applicaties met veel verkeer. Het verwerkt connection multiplexing om de databaseload te verminderen, ondersteunt online schemawijzigingen zonder downtime en biedt een uniforme query-interface over meerdere shards heen die voor je applicatie als één enkele database verschijnt.
Belangrijkste kenmerken van Vitess
Horizontale sharding
Distribueer automatisch gegevens over meerdere MySQL-instanties om de schrijfcapaciteit te schalen voorbij wat één enkele server aankan.
Verbindingspool
Vitess multiplexet duizenden applicatieverbindingen naar een kleine pool van MySQL-verbindingen, waardoor de belasting van de databaseserver drastisch wordt verminderd.
Onlineschemawijzigingen
Wijzig tabelschema's op grote datasets zonder vergrendeling of downtime met behulp van Vitess's beheerde online DDL-uitvoering.
Queryroutering
Query's worden automatisch gerouteerd naar de juiste shard op basis van de sharding key, transparant voor de applicatielaag.
MySQL-compatibel
Applicaties verbinden met Vitess via standaard MySQL-drivers en -protocollen, zonder dat er codewijzigingen vereist zijn.
Waarom Vitess op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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