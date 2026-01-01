Vvveb is een open-source contentmanagementsysteem met een geïntegreerde visuele drag-and-drop paginabouwer. Hiermee kun je professionele websites, blogs en webshops ontwerpen en publiceren door componenten naar het canvas te slepen en ze visueel aan te passen — zonder code te hoeven schrijven.

Vvveb zelf hosten op een VPS geeft je volledige controle over je website-infrastructuur en -gegevens zonder maandelijkse SaaS-kosten. De componentenbibliotheek omvat lay-outs, tekst, media, formulieren en e-commerce-elementen, terwijl de backend beheer van meerdere pagina's, media-uploads en thema-aanpassing biedt.