Implementeer Vvveb CMS met één klik installatie.
Drag-and-drop CMS voor het bouwen van websites, blogs en e-commerce webshops visueel zonder code te schrijven.
Kies een VPS-plan voor Vvveb CMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Vvveb CMS kunt bouwen
Vvveb is een open-source contentmanagementsysteem met een geïntegreerde visuele drag-and-drop paginabouwer. Hiermee kun je professionele websites, blogs en webshops ontwerpen en publiceren door componenten naar het canvas te slepen en ze visueel aan te passen — zonder code te hoeven schrijven.
Vvveb zelf hosten op een VPS geeft je volledige controle over je website-infrastructuur en -gegevens zonder maandelijkse SaaS-kosten. De componentenbibliotheek omvat lay-outs, tekst, media, formulieren en e-commerce-elementen, terwijl de backend beheer van meerdere pagina's, media-uploads en thema-aanpassing biedt.
Belangrijkste kenmerken van Vvveb CMS
Visuele paginabuilder
Bouw pagina's door componenten te slepen en neer te zetten op een live canvas met directe visuele feedback en inline bewerking.
E-commerce klaar
Maak productcatalogi, winkelwagens en afrekenstromen met ingebouwde e-commercecomponenten en sjablonen.
Blogbeheer
Maak en beheer blogberichten met categorieën, tags en auteursprofielen met behulp van de ingebouwde contentmanagementtools.
Thema-aanpassing
Pas kleuren, lettertypen en lay-out globaal aan via de thema-editor, zonder direct CSS- of sjabloonbestanden te bewerken.
No-code publicatie
Publiceer nieuwe pagina's en werk inhoud visueel bij zonder tussenkomst van een ontwikkelaar, waardoor website-updates snel en onafhankelijk blijven.
Waarom Vvveb CMS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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