Implementeer Castopod met één-klik-installatie.
Open-source platform voor podcast hosting met analytics, sociale functies en ingebouwde tools om inkomsten te genereren.
Kies een VPS-plan voor Castopod
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Castopod kunt bouwen
Castopod is een compleet open-source podcast-hostingplatform, gebouwd voor makers die professionele publicatiemogelijkheden willen zonder afhankelijk te zijn van hostingdiensten van derden. Het biedt afleveringsbeheer, automatische RSS-feedgeneratie voor distributie naar alle belangrijke platforms, gedetailleerde luisteraarsanalyses en ActivityPub-integratie voor gedecentraliseerde sociale netwerken — alles in één zelfgehost pakket.
Je podcast hosten op je eigen VPS betekent dat je eigenaar bent van je publieksgegevens, kosten voor bandbreedte per download vermijdt en volledige controle behoudt over de distributie en monetarisatie van je content, zonder platform-lock-in.
Belangrijkste kenmerken van Castopod
Automatische RSS-distributie
Genereert en onderhoudt automatisch jouw podcast RSS-feed, waardoor jouw show beschikbaar blijft op Spotify, Apple Podcasts en elke grote directory.
Luisteraarsanalyse
Gedetailleerde downloadstatistieken, demografie en betrokkenheidsstatistieken geven je het publieksinzicht dat nodig is om je show strategisch te laten groeien.
Ingebouwde monetarisatie
Met premium abonnementen en luisteraarsondersteuningsfuncties kun je direct op je eigen infrastructuur een duurzaam podcastbedrijf opbouwen.
ActivityPub Integratie
Maak verbinding met het Fediverse zodat luisteraars op gedecentraliseerde sociale platforms kunnen volgen, reageren en interactie hebben zonder hun voorkeursapp te verlaten.
Samenwerking met meerdere gebruikers
Op rollen gebaseerde machtigingen laten teams afleveringen, analyses en publicatie beheren voor meerdere podcastseries vanaf één dashboard.
Waarom Castopod op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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