Castopod is een compleet open-source podcast-hostingplatform, gebouwd voor makers die professionele publicatiemogelijkheden willen zonder afhankelijk te zijn van hostingdiensten van derden. Het biedt afleveringsbeheer, automatische RSS-feedgeneratie voor distributie naar alle belangrijke platforms, gedetailleerde luisteraarsanalyses en ActivityPub-integratie voor gedecentraliseerde sociale netwerken — alles in één zelfgehost pakket.

Je podcast hosten op je eigen VPS betekent dat je eigenaar bent van je publieksgegevens, kosten voor bandbreedte per download vermijdt en volledige controle behoudt over de distributie en monetarisatie van je content, zonder platform-lock-in.