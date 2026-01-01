Implementeer Atomic Server met één-klik-installatie.
Open source realtime headless CMS en grafendatabase voor samenwerkende kennisbanken en gestructureerde content.
Kies een VPS-plan voor Atomic Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Atomic Server kunt bouwen
Atomic Server is een open source headless CMS en graafdatabase gebouwd op Atomic Data, een strikte subset van RDF die elk stuk content een getypeerd schema en een stabiele URL geeft. In tegenstelling tot traditionele CMS'en die ondoorzichtige blobs opslaan, slaat Atomic Server gestructureerde, gekoppelde data op die in realtime kan worden opgevraagd, gevalideerd en gesynchroniseerd tussen clients.
Het zelf hosten van Atomic Server op je eigen VPS houdt je kennisgraaf, documenten en tabellen onder je volledige controle, zonder vendor lock-in of kosten per gebruiker. Ingebouwde WebSockets streamen live updates naar elke verbonden client, waardoor het een sterke basis is voor samenwerkingstools, interne wiki's en aangepaste apps die een gestructureerde, realtime backend nodig hebben.
Belangrijkste kenmerken van Atomic Server
Realtime synchronisatie
Ingebouwde WebSockets pushen wijzigingen direct naar elke verbonden client, zodat gezamenlijk bewerken en live dashboards werken zonder extra infrastructuur.
Getypeerde kennisgraaf
Elke bron heeft een schema en een unieke URL gebaseerd op Atomic Data, waardoor je content validatie, koppeling en opvraagbaarheid krijgt die platte documentopslagsystemen niet kunnen evenaren.
Krachtige tabeleditor
Bewerk gestructureerde records in een spreadsheet-achtige UI met getypte kolommen, referenties en validatie — een vertrouwde interface voor niet-technische bijdragers.
Volledige tekst zoeken
Geïntegreerde full-text zoekfunctie indexeert automatisch elke bron, waardoor grote kennisbanken direct doorzoekbaar worden zonder een aparte engine te configureren.
JS, React, Svelte SDK's
Officiële clientbibliotheken laten ontwikkelaars aangepaste front-ends en apps bouwen die gegevens kunnen lezen, schrijven en zich kunnen abonneren op live wijzigingen via een getypeerde API.
Waarom Atomic Server op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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