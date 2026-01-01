Atomic Server is een open source headless CMS en graafdatabase gebouwd op Atomic Data, een strikte subset van RDF die elk stuk content een getypeerd schema en een stabiele URL geeft. In tegenstelling tot traditionele CMS'en die ondoorzichtige blobs opslaan, slaat Atomic Server gestructureerde, gekoppelde data op die in realtime kan worden opgevraagd, gevalideerd en gesynchroniseerd tussen clients.

Het zelf hosten van Atomic Server op je eigen VPS houdt je kennisgraaf, documenten en tabellen onder je volledige controle, zonder vendor lock-in of kosten per gebruiker. Ingebouwde WebSockets streamen live updates naar elke verbonden client, waardoor het een sterke basis is voor samenwerkingstools, interne wiki's en aangepaste apps die een gestructureerde, realtime backend nodig hebben.