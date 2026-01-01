Gramps Web is de collaboratieve webinterface voor Gramps, het meest gebruikte open-source genealogieplatform. Het transformeert jouw privé stamboomdatabase in een webapplicatie voor meerdere gebruikers — toegankelijk vanuit elke browser — compleet met interactieve grafieken, kaarten, een full-text zoekfunctie en DNA-analysetools. In tegenstelling tot cloud-genealogiediensten die jouw familiegeschiedenisgegevens te gelde maken, draait Gramps Web volledig op jouw eigen VPS, waardoor elk voorouderrecord, document en foto onder jouw volledige controle blijft.

Gramps Web gebruikt het native databaseformaat van Gramps, zodat bestaande desktop Gramps-gegevens direct geïmporteerd kunnen worden en wijzigingen die via de webinterface zijn aangebracht, worden gesynchroniseerd met de desktop-app. De eerste gebruiker die zich registreert, wordt de boomeigenaar en beheerder.