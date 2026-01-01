Implementeer Gramps Web met één klik installatie.
Zelfgehost genealogieplatform voor het bouwen, verkennen en delen van stambomen vanaf elke browser.
Kies een VPS-plan voor Gramps Web
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gramps Web kunt bouwen
Gramps Web is de collaboratieve webinterface voor Gramps, het meest gebruikte open-source genealogieplatform. Het transformeert jouw privé stamboomdatabase in een webapplicatie voor meerdere gebruikers — toegankelijk vanuit elke browser — compleet met interactieve grafieken, kaarten, een full-text zoekfunctie en DNA-analysetools. In tegenstelling tot cloud-genealogiediensten die jouw familiegeschiedenisgegevens te gelde maken, draait Gramps Web volledig op jouw eigen VPS, waardoor elk voorouderrecord, document en foto onder jouw volledige controle blijft.
Gramps Web gebruikt het native databaseformaat van Gramps, zodat bestaande desktop Gramps-gegevens direct geïmporteerd kunnen worden en wijzigingen die via de webinterface zijn aangebracht, worden gesynchroniseerd met de desktop-app. De eerste gebruiker die zich registreert, wordt de boomeigenaar en beheerder.
Belangrijkste kenmerken van Gramps Web
Interactieve familiestambomen
Waaiervormige grafieken, stamboomweergaven, afstammingsbomen en tijdlijnvisualisaties geven verschillende perspectieven op jouw familiegeschiedenis in de browser.
Fulltext zoeken
Doorzoek direct elke persoon, plaats, gebeurtenis, bron en notitie in je stamboom — inclusief inhoud in bijgevoegde documenten en media.
Desktopsynchronisatie
Gebruikt het eigen databaseformaat van Gramps voor bidirectionele synchronisatie met de Gramps desktop-app, zodat web- en desktopbewerkingen synchroon blijven.
Multi-usersamenwerking
Nodig familieleden uit met op rollen gebaseerde machtigingen — editors kunnen records toevoegen, terwijl kijkers alleen kunnen bladeren, waardoor je gegevens georganiseerd blijven.
DNA-analysehulpmiddelen
Chromosoombrowser, visualisatie van gedeelde DNA-segmenten en kitbeheer voor het integreren van genetische genealogische gegevens naast traditionele gegevens.
Waarom Gramps Web op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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