Implementeer GreptimeDB met één klik installatie.
Open-source geünificeerde observeerbaarheidsdatabase voor metrics, logs en traces met SQL en PromQL op één engine.
Kies een VPS-plan voor GreptimeDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GreptimeDB kunt bouwen
GreptimeDB is een met Rust gebouwde open-source observeerbaarheidsdatabase die metrics, logs en traces opslaat als brede events in één enkele kolommenengine. Eén database vervangt het typische Prometheus-, Loki- en Elasticsearch-trio, waardoor je signalen kunt JOINEN in SQL en dashboards, waarschuwingen en AI-agents kunt aanbieden vanuit één backend in plaats van drie.
Zelf-hosten van GreptimeDB op je eigen VPS houdt telemetrie met hoge cardinaliteit onder jouw controle, zonder SaaS-facturering per datapunt, en dezelfde instantie ondersteunt Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL en InfluxDB line protocol — zodat bestaande collectors en dashboards zonder herschrijvingen kunnen worden aangesloten.
Belangrijkste kenmerken van GreptimeDB
Uniform datamodel
Sla metrics, logs en traces op als tijdgestempelde brede events in één kolomgebaseerde engine en JOIN over signalen heen met pure SQL.
SQL en PromQL
Query dezelfde gegevens met SQL voor analyses en PromQL voor Grafana-waarschuwingsregels — geen aparte querylaag of vertaallaag nodig.
Native OpenTelemetry
Neem OTLP-gegevens voor metrics, logs en traces direct op, zonder exporter sidecars of leverancierspecifieke SDK's tussen je services en de database.
Brede protocolondersteuning
Accepteer Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push en MySQL- of PostgreSQL-clients op dezelfde instantie voor drop-in migraties.
Ingebouwd webdashboard
Verken tabellen, voer SQL- en PromQL-query's uit en inspecteer de clusterstatus vanuit een ingebouwde web-UI zonder een aparte frontend te installeren.
Objectopslag klaar
Configureer S3, GCS of Azure Blob als primaire opslag met een lokale schijfcache om de langetermijnretentiekosten voor hoogvolume-telemetrie te verlagen.
Waarom GreptimeDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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