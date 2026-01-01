GreptimeDB is een met Rust gebouwde open-source observeerbaarheidsdatabase die metrics, logs en traces opslaat als brede events in één enkele kolommenengine. Eén database vervangt het typische Prometheus-, Loki- en Elasticsearch-trio, waardoor je signalen kunt JOINEN in SQL en dashboards, waarschuwingen en AI-agents kunt aanbieden vanuit één backend in plaats van drie.

Zelf-hosten van GreptimeDB op je eigen VPS houdt telemetrie met hoge cardinaliteit onder jouw controle, zonder SaaS-facturering per datapunt, en dezelfde instantie ondersteunt Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL en InfluxDB line protocol — zodat bestaande collectors en dashboards zonder herschrijvingen kunnen worden aangesloten.