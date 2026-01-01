Implementeer Dataline met één-klik installatie.
AI-gestuurde SQL-chattool waarmee je elke database kunt opvragen en visualiseren met gewoon Engels.
Kies een VPS-plan voor Dataline
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dataline kunt bouwen
Dataline is een privacy-gericht, open source data-analysetool die natuurlijke taal vertaalt naar SQL-query's, waarmee je databases kunt verkennen zonder één regel SQL te schrijven. Verbind PostgreSQL-, MySQL-, Snowflake-, SQLite-, CSV- of Excel-bestanden en stel vragen in gewoon Engels om directe resultaten en automatische visualisaties te krijgen.
In tegenstelling tot cloud-analyseplatforms houdt het zelf hosten van Dataline op je eigen VPS gevoelige bedrijfsgegevens volledig onder jouw controle. Er zijn geen gebruiksbeperkingen, geen kosten per gebruiker en geen vendor lock-in — alleen een intelligente query-interface die werkt met je voorkeurs LLM API-sleutel.
Belangrijkste kenmerken van Dataline
Natuurlijke taalquery's
Typ vragen in gewoon Engels en Dataline genereert de SQL, voert deze uit en retourneert opgemaakte resultaten in seconden.
Multi-database ondersteuning
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel en meer via één interface zonder van tools te wisselen.
Automatische grafiekgeneratie
Vraag om een grafiek in je prompt en Dataline rendert een visualisatie direct vanuit het queryresultaat.
Privacy-first architectuur
Alle gegevens blijven op je eigen server, waardoor je volledige controle hebt over gevoelige bedrijfsinformatie zonder blootstelling aan derden.
Zoekopdrachtgeschiedenis
Sla eerdere zoekopdrachten en resultaten op en bekijk ze opnieuw zonder prompts opnieuw in te typen, en bouw zo na verloop van tijd een persoonlijke analysebibliotheek op.
Waarom Dataline op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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