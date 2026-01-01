Dataline is een privacy-gericht, open source data-analysetool die natuurlijke taal vertaalt naar SQL-query's, waarmee je databases kunt verkennen zonder één regel SQL te schrijven. Verbind PostgreSQL-, MySQL-, Snowflake-, SQLite-, CSV- of Excel-bestanden en stel vragen in gewoon Engels om directe resultaten en automatische visualisaties te krijgen.

In tegenstelling tot cloud-analyseplatforms houdt het zelf hosten van Dataline op je eigen VPS gevoelige bedrijfsgegevens volledig onder jouw controle. Er zijn geen gebruiksbeperkingen, geen kosten per gebruiker en geen vendor lock-in — alleen een intelligente query-interface die werkt met je voorkeurs LLM API-sleutel.