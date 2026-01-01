Speakr is een zelf-gehost AI-transcriptie- en notitieplatform dat is ontworpen om je audiocontent vast te leggen, te transcriberen en te begrijpen. Het ondersteunt meerdere transcriptie-backends — waaronder WhisperX, OpenAI en Mistral — waardoor je de flexibiliteit hebt om te kiezen voor lokale of cloudgebaseerde verwerking. Sprekerdiarisatie, stemprofielen en door AI gegenereerde samenvattingen helpen inzichten te verkrijgen uit vergaderingen, interviews en lezingen.

Met ondersteuning voor meerdere gebruikers, OIDC SSO, een REST API met webhooks en integraties voor n8n, Zapier en Make, past Speakr naadloos in teamworkflows. Door het zelf te hosten, houd je alle opnames en transcripties volledig onder controle.