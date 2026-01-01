Implementeer Speakr met één klik installatie.
Zelfgehoste AI-transcriptieplatform dat gesproken audio omzet in doorzoekbare, georganiseerde kennis.
Kies een VPS-plan voor Speakr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Speakr kunt bouwen
Speakr is een zelf-gehost AI-transcriptie- en notitieplatform dat is ontworpen om je audiocontent vast te leggen, te transcriberen en te begrijpen. Het ondersteunt meerdere transcriptie-backends — waaronder WhisperX, OpenAI en Mistral — waardoor je de flexibiliteit hebt om te kiezen voor lokale of cloudgebaseerde verwerking. Sprekerdiarisatie, stemprofielen en door AI gegenereerde samenvattingen helpen inzichten te verkrijgen uit vergaderingen, interviews en lezingen.
Met ondersteuning voor meerdere gebruikers, OIDC SSO, een REST API met webhooks en integraties voor n8n, Zapier en Make, past Speakr naadloos in teamworkflows. Door het zelf te hosten, houd je alle opnames en transcripties volledig onder controle.
Belangrijkste kenmerken van Speakr
Flexibele Transcriptiebackends
Maak verbinding met WhisperX, OpenAI, Mistral, of een compatibele ASR-service om aan jouw privacy- en nauwkeurigheidsvereisten te voldoen.
Sprekerdiarisatie
Automatisch individuele sprekers in opnames identificeren en labelen, met ondersteuning voor stemprofielen bij gebruik van WhisperX.
AI-samenvattingen en zoeken
Genereer automatische samenvattingen en gebruik de semantische Inquire Modus om te zoeken naar betekenis in je hele transcriptiebibliotheek.
Multi-User en SSO
Ondersteuning voor meerdere gebruikers met gedetailleerde deelopties, openbare links en OIDC SSO, inclusief Keycloak, Azure AD, Google en Auth0.
Workflowintegraties
Activeer stroomafwaartse automatisering via REST API en webhooks, met kant-en-klare connectors voor n8n, Zapier en Make.
Waarom Speakr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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