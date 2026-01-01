Implementeer Shlink met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Zelfgehoste URL-verkorter met merkgebonden korte links, klikstatistieken, QR-codes en een volledige REST API.
Kies een VPS-plan voor Shlink
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Shlink kunt bouwen
Shlink is een krachtige open-source URL-verkortingsservice die je volledige eigendom geeft over je linkinfrastructuur. In tegenstelling tot commerciÃ«le services die branding, prijscategorieÃ«n of vereisten voor gegevensdeling opleggen, stelt Shlink je in staat om branded korte links op je eigen domein te creÃ«ren zonder enige afhankelijkheid van derden.
Zelf Shlink hosten op je VPS betekent dat je klikgegevens, analyses en linkconfiguraties volledig onder jouw controle blijven. Met meer dan 4.600 GitHub-sterren is Shlink een bewezen, actief onderhouden project dat wordt vertrouwd door bedrijven, contentmakers en ontwikkelaars die betrouwbare URL-verkorting nodig hebben zonder vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van Shlink
Korte merklinks
Maak korte links aan op je eigen aangepaste domein, waarbij je merk consistent blijft in alle gedeelde content.
Klikanalyse
Volg gedetailleerde klikstatistieken, inclusief geografische locatie, apparaattype en verwijzingsgegevens, voor elke verkorte link.
QR-codegeneratie
Genereer automatisch QR-codes voor elke verkorte link, klaar voor printmaterialen, presentaties en offline campagnes.
REST API-toegang
Links programmatisch aanmaken en beheren via een volledige REST API, waardoor integratie met je bestaande tools en workflows mogelijk is.
Linkverval en Veiligheid
Stel vervaldatums in en wachtwoordbeveilig gevoelige links om de toegang te beheren en tijdgebonden delen af te dwingen.
Waarom Shlink op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door ðŸš€
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.