Shlink is een krachtige open-source URL-verkortingsservice die je volledige eigendom geeft over je linkinfrastructuur. In tegenstelling tot commerciÃ«le services die branding, prijscategorieÃ«n of vereisten voor gegevensdeling opleggen, stelt Shlink je in staat om branded korte links op je eigen domein te creÃ«ren zonder enige afhankelijkheid van derden.

Zelf Shlink hosten op je VPS betekent dat je klikgegevens, analyses en linkconfiguraties volledig onder jouw controle blijven. Met meer dan 4.600 GitHub-sterren is Shlink een bewezen, actief onderhouden project dat wordt vertrouwd door bedrijven, contentmakers en ontwikkelaars die betrouwbare URL-verkorting nodig hebben zonder vendor lock-in.