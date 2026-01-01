Trek is een open-source, zelf-gehost reisplanningplatform dat real-time samenwerking combineert met alles wat je nodig hebt om een reis te organiseren in één enkele interface. Drag-and-drop dagplanners, interactieve kaarten met fotomarkeringen, weersvoorspellingen, budgetten in meerdere valuta, paklijsten en een reisdagboek in tijdschriftstijl bevinden zich allemaal naast reserveringen, documentopslag en PDF-export.

In tegenstelling tot commerciële planning-apps die je reisroutes en foto's achter abonnementslagen vergrendelen, draait Trek volledig op infrastructuur die jij beheert. Real-time WebSocket-synchronisatie houdt reisgenoten en familieleden gecoördineerd terwijl plannen zich ontwikkelen, optionele OIDC single sign-on integreert met bestaande identiteitsproviders, en een ingebouwde MCP-server laat AI-assistenten helpen met plannen, inpakken en budgetteren zonder gevoelige gegevens naar derden te sturen.