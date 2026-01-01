Implementeer Trek met één-klik-installatie.
Zelfgehoste real-time samenwerkende reisplanner met interactieve kaarten, budgetten, paklijsten, dagboeken en AI-assistentie.
Kies een VPS-plan voor Trek
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Trek kunt bouwen
Trek is een open-source, zelf-gehost reisplanningplatform dat real-time samenwerking combineert met alles wat je nodig hebt om een reis te organiseren in één enkele interface. Drag-and-drop dagplanners, interactieve kaarten met fotomarkeringen, weersvoorspellingen, budgetten in meerdere valuta, paklijsten en een reisdagboek in tijdschriftstijl bevinden zich allemaal naast reserveringen, documentopslag en PDF-export.
In tegenstelling tot commerciële planning-apps die je reisroutes en foto's achter abonnementslagen vergrendelen, draait Trek volledig op infrastructuur die jij beheert. Real-time WebSocket-synchronisatie houdt reisgenoten en familieleden gecoördineerd terwijl plannen zich ontwikkelen, optionele OIDC single sign-on integreert met bestaande identiteitsproviders, en een ingebouwde MCP-server laat AI-assistenten helpen met plannen, inpakken en budgetteren zonder gevoelige gegevens naar derden te sturen.
Belangrijkste kenmerken van Trek
Realtime samenwerking
WebSocket-synchronisatie stuurt elke reisschemawijziging, notitie en budgetwijziging direct naar elke verbonden reiziger, zodat medeplanners altijd hetzelfde plan zien.
Interactieve reiskaarten
Leaflet- of Mapbox GL-kaarten met 3D-gebouwen, terrein, routevisualisatie, fotomarkeringen en clustering veranderen vlakke routes in een visueel plan.
Budgetten en paklijsten
Houd uitgaven per categorie bij met splitsingen per persoon en per dag, ondersteuning voor meerdere valuta, paklijstsjablonen en optionele bagagegewichtregistratie.
Reisdagboek en atlas
Leg je reizen vast in een dagboek in tijdschriftstijl met foto's en stemmingen, en visualiseer bezochte landen, reeksen en statistieken op een wereldkaart.
SSO en 2FA
Verbind elke OIDC-provider — Google, Apple, Authentik, Keycloak — en bescherm accounts met TOTP-gebaseerde tweefactorauthenticatie en back-upcodes.
AI via MCP-server
OAuth 2.1 geauthenticeerde MCP-server met 150+ tools stelt AI-assistenten in staat om reizen te maken, paklijsten samen te stellen en budgetten te beheren met beperkte machtigingen.
Waarom Trek op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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