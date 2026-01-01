Implementeer Leantime met één klik installatie.
Open-source projectmanagementplatform ontworpen voor mensen die geen projectmanager zijn, dat strategie-, planning- en uitvoeringstools combineert.
Kies een VPS-plan voor Leantime
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Leantime kunt bouwen
Leantime is een open-source projectmanagementplatform dat specifiek is gebouwd voor teams die krachtige coördinatie nodig hebben zonder complexe PM-methodologieën. Het combineert Kanban-borden, Gantt-diagrammen, urenstaten, wiki's en unieke strategische tools zoals Lean Canvas en SWOT-analyse in één samenhangend platform — beschikbaar in meer dan 20 talen met LDAP- en OIDC-ondersteuning voor enterprise-omgevingen.
Leantime zelf hosten op je VPS betekent onbeperkt aantal gebruikers, onbeperkt aantal projecten en geen licentiekosten per gebruiker. Je projectgegevens, strategische plannen en teamgeschiedenis blijven op infrastructuur die jij beheert, ondersteund door MariaDB voor betrouwbare persistentie.
Belangrijkste kenmerken van Leantime
Meerdere Taakweergaven
Schakel tussen Kanban-borden, Gantt-diagrammen, kalender-, lijst- en tabelweergaven om aan te sluiten bij de manier waarop jouw team het liefst werkt.
Strategische planninghulpmiddelen
Maak Lean Canvas, Business Model Canvas en SWOT-analyse direct in het platform om dagelijkse taken af te stemmen op bedrijfsdoelen.
Ingebouwde tijdregistratie
Registreer uren voor taken en projecten voor nauwkeurige facturering, salarisadministratie en projectkostenanalyse zonder een aparte tool.
Onbeperkte gebruikers
Voeg zoveel teamleden toe als nodig is met rolgebaseerde machtigingen per project en zonder licentiekosten per gebruiker.
Bedrijfsauthenticatie
Maak verbinding met LDAP- of OIDC-providers en schakel tweefactorauthenticatie in voor organisatiebrede beveiligingsstandaarden.
Waarom Leantime op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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