Implementeer Nuclio met één-klik-installatie.
Krachtig open-source serverloos platform voor real-time gebeurtenis- en gegevensverwerking met automatische schaalvergroting en GPU-ondersteuning.
Kies een VPS-plan voor Nuclio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Nuclio kunt bouwen
Nuclio is een krachtig open-source serverloos platform voor real-time gebeurtenis- en gegevensverwerking. Het voert je code uit als functies die reageren op een breed scala aan triggers — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS en geplande cron-taken — en schaalt elke functie automatisch op en af op basis van de vraag. Functies draaien in speciale containers die rechtstreeks vanuit het browserdashboard zijn gebouwd en geïmplementeerd.
In tegenstelling tot algemene automatiseringstools is Nuclio ontworpen voor snelheid, waarbij honderdduizenden gebeurtenissen per seconde per proces worden verwerkt, met optionele GPU-versnelling voor machine learning-inferentie. Het zelf hosten van Nuclio op je eigen VPS houdt je datapijplijnen, modellen en gebeurtenisbronnen volledig onder je controle, zonder cloudkosten per aanroep en zonder vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van Nuclio
Realtime gebeurtenistriggers
Functies activeren via HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS en cron-schema's zonder koppelcode te schrijven.
Automatische schaling
Elke functie schaalt op onder belasting en weer af wanneer deze inactief is, waardoor het resourcegebruik efficiënt blijft voor al je workloads.
Meertalige runtimes
Schrijf functies in Go, Python, Java, .NET, Node.js of Shell, met de runtime die het beste past bij elke taak.
GPU-versnelde inferentie
Koppel GPU's aan functies voor snelle machine learning-inferentie en data-intensieve real-time verwerkingspijplijnen.
Browsergebaseerd dashboard
Functies bouwen, implementeren, aanroepen en monitoren vanuit een overzichtelijke web-UI, zonder ooit de browser te verlaten.
Waarom Nuclio op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.